Michelle Hunziker, vacanze bollenti con Angiolini: la passione tra i due…

La conduttrice e l’ex gieffino si lasciano travolgere dalla passione: è scoppiato ufficialmente l’amore

Non che i dubbi fossero tanti, ma l’ultima vacanza di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è la prova certa di come tra i due sia esploso l’amore. Il settimanale Chi ha pubblicato sul numero appena uscito in edicola un servizio sulla showgirl italo-svizzera e il medico più bello d’Italia. I due sono stati paparazzati in tenere, per non dire bollenti, effusioni in mezzo al mare. La coppia ha trascorso i giorni scorsi in Sardegna, non esclusivamente in solitaria ma anche con alcuni degli amici dell’ex concorrente del Grande Fratello. E ovviamente non c’è più ormai alcun dubbio sulla nuova esperienza amorosa della Hunziker dopo il termine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Le fotocamere dei paparazzi del sempre attentissimo settimanale hanno ripreso delle vere e proprie effusioni da fidanzati, tanto che Giovanni è stato paparazzato addirittura mentre era intento a baciare il celebre lato B di Michelle. Queste le foto pubblicate da Chi (mentre l’ immagine di copertina è di Diva e Donna):

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, il settimanale Chi svela un retroscena sulla coppia

Probabilmente la conduttrice e il medico si sono trovati al momento giusto delle loro vite. La Hunziker dopo la fine della storia con Trussardi aveva bisogno di spensieratezza, cosa che Giovanni Angiolini sembra riuscire a trasmetterle nel più esaudiente dei modi. L’ex gieffino, secondo quanto scritto dal settimanale Chi, sarebbe stato abilissimo nel comprendere gli spazi di cui necessita Michelle. “Giovanni ha fatto tesoro degli errori di chi l’ha preceduto. Sa che per Michelle è importantissimo il rapporto con l’ex marito, Eros Ramazzotti, e non lo ostacola” – si legge sulla rivista – .

La presentatrice e il riavvicinamento con l’ex marito: parla la figlia

Nei giorni scorsi Aurora Ramazzotti, figlia del celebre cantante Eros e della stupenda Michelle Hunziker, ha spiegato come le cose tra i suoi genitori siano nettamente cambiate negli ultimi tempi. A partire dall’ultimo anno, con i due artisti che hanno ormai ritrovato un feeling e una sintonia tale da potersi incontrare in tutta serenità e anche di lavorare insieme, come accaduto nell’ultimo videoclip di Eros, che ha incluso anche l’ex moglie nel progetto. Segnale evidente di quanto il rapporto tra i due sia modificato in maniera radicale.