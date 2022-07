Milly Carlucci, parole inaspettate da un volto di Ballando: “Per lei ho…”

Milly Carlucci e la dichiarazione inaspettata di Stefano Oradei: “Per lei ho stima e affetto”

Da anni è uno dei ballerini professionisti di Ballando con le stelle e nelle scorse ore ha risposto senza freni alle domande dei suoi follower su Instagram sbilanciandosi sulla conduttrice, sulla giuria del programma ma anche sul gossip sulla fine della sua storia d’amore e sulla sua ex Veera Kinnunen. Si parla, ovviamente, di Stefano Oradei che per la conduttrice dello show di Rai1 ha avuto parole inaspettate, rispondendo a come si trova con lei ha infatti rivelato:

“Bene, anzi benissimo. Sono 10 anni che lavoriamo insieme e ogni anno è come se fosse la prima volta perché c’è tanta stima e affetto. Milly è una stacanovista e in questo aspetto siamo molto simili. Il lavoro è al centro delle nostre giornate”

Aggiungendo che grazie a Ballando ed alla conduttrice ha potuto partecipare anche ad altri programmi.

Ballando con le stelle, il ballerino rompe il silenzio sull’ex Veera Kinnunen: “Non sono più innamorato”

Stefano Oradei sempre attraverso le sue instagram stories non solo ha detto la sua su Milly Carlucci (smentita di recente) ma ha anche rotto il silenzio anche sulla sua ex fidanzata ed anche ballerina dello show, Veera Kinnunen che nel frattempo ha avuto un figlio con lo judoka Salvatore Mingoia. Il ballerino ha confessato:

“Non sono assolutamente innamorato. È una cosa obsoleta da anni. Anzi, sono felice per loro.”

E poi ancora ha aggiunto: “Un figlio per me è un evento importantissimo e va concepito con la donna perfetta per me con la quale si vuole condividere tutta la vita.” E per quanto riguarda, invece, la fine della sua storia con la ballerina Greta Saccone ha confessato che il motivo della rottura, nonostante tra di loro ci fosse un’amore genuino e puro è da ricercare in obbiettivi e stili di vita non coincidenti.

Giuria Ballando 17, il ballerino ammette: “Con Selvaggia Lucarelli siamo amici”

Infine, il ballerino di Ballando con le stelle dopo essersi sbilanciato sul cast, si è espresso sulla giuria e soprattutto sulla Lucarelli sulla quale ha ammesso: “Penso sia una donna intelligente e siamo amici. Ha un ruolo fondamentale a Ballando e sa fare bene il suo lavoro. Poi so che alcuni sono d’accordo con le sue idee e alcuni no, ma fa parte della vita e dello spettacolo.”