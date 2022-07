Smentita su Ballando con le stelle: “Fake news!”, Milly Carlucci non avrà…

Ballando con le stelle, Francesca Pascale non sarà nel cast: la sua secca smentita

Giorni fa Milly Carlucci ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Messaggero. In questa circostanza la popolare conduttrice non ha fatto mistero che vorrebbe tanto nel cast del suo talent show vip del sabato sera di Rai1 Paola Turci con sua moglie, aggiungendo che si accontenterebbe di averle almeno come ospiti in una puntata:

“Con Francesca dovevamo fare delle cose in passato, ma non ci siamo mai riuscite…Si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata…”

E ovviamente i rumor su una loro eventuale partecipazione si sono sprecati. Tuttavia dopo tante chiacchiere ecco arrivare la pronta smentita dell’ex compagna di Silvio Berlusconi, che sicuramente ha lasciato con l’amaro in bocca molti telespettatori.

Milly Carlucci gelata dalla moglie di Paola Turci: “Io concorrente del suo show? Una fake news”

Come detto precedentemente Francesca Pascale ha messo la parola fine a tutte le voci di corridoio circolate online su una sua eventuale partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le stelle. Difatti l’ex compagna di Silvio Berlusconi, sulla quale Vladimir Luxuria ha svelato un segreto, ha dapprima pubblicato nelle sue storie uno stralcio della notizia relativa alla sua eventuale partecipazione al programma del sabato sera di Rai Uno, e successivamente ha dato la sua smentita secca e decisa, che non ha lasciato spazio ad alcun tipo di interpretazione: “Questa è una fake news…” Insomma pare davvero non ci sia la minima possibilità di vedere le due sposine nella prossima edizione del talent show vip, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto.

Anticipazioni Ballando prossima edizione: Bianca Guaccero nel cast? L’ultimissima indiscrezione

E se Francesca Pascale e Paola Turci non saranno nel cast della prossima edizione dello show di Milly Carlucci sembra non si possa dire la stessa cosa per quanto riguarda la popolare attrice e conduttrice di Detto Fatto. Difatti in base alle ultime indiscrezioni raccolte dal portale Dagospia.it sembra che la Guaccero sia molto vicina ad entrare nel cast della trasmissione, la quale ha rivelato che presto tornerà in Tv. Si ricorda che lo show inizierà sabato 8 ottobre e si scontrerà con Maria De Filippi e il suo Tu si que vales.