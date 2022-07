Mina Settembre 2, Serena Rossi lancia lo spoiler: “Prenderò una decisione”

Scritto da Simona Tranquilli , il Luglio 24, 2022 , in Serie & Film Tv

Mina Settembre, attrice protagonista svela: “Il mio personaggio prenderà una decisione su Domenico”

È stata un fiume in piena Serena Rossi nell’intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. L’attrice ha girato la seconda stagione della fiction con protagonisti Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno, che le ha permesso di ritornare nella sua terra d’origine, Napoli, dove ha trascorso il lockdown. Proprio sulla prossima stagione della fortunata fiction di Rai1 ha svelato:

“Su Domenico finalmente prenderò una decisione”.

Continuerà a frequentare il bel ginecologo o tornerà con il marito? L’attrice non si è esposta ma quel che è certo che che la situazione sentimentale del suo personaggio continuerà a far palpitare. Ma non è tutto! Ha infatti anticipato:

“Nelle nuove puntate Mina terrà un corso di educazione sessuale ai ragazzini di una scuola media e si imbatterà in storie dalle problematiche attuali”.

Nel cast inoltre ci saranno due new entry: Marisa Laurito e Antonia Liskova. Mentre a tenere con il fiato sospeso sarà anche il rapporto con le amiche di sempre: Irene e Titti.



Serena Rossi e il compagno hanno un segreto: “Siamo due attori atipici”

Legata a Davide Devenuto, dal quale ha avuto il piccolo Diego, l’attrice, che ha lanciato un allarme di recente, ha ammesso che tra di loro non c’è competizione. “Siamo due attori atipici” ha raccontato, sottolineando poi:

“La cosa che ci unisce non è il lavoro, sono i principi, i valori, la famiglia, la casa, gli amici, i viaggi”.

L’artista ha ammesso che il compagno è il suo fan numero uno, ma è anche il più sincero, sempre pronto a dare consigli per migliorarla. I due si sono conosciuti sul set di Un posto al sole e da allora non si sono più lasciati e nella serie tv Mina Settembre recitano spalla a spalla, lui infatti veste i panni del marito di Irene.

Attrice racconta sul figlio: “È un bambino timido e non ama stare al centro dell’attenzione”

Resta però il figlio Diego l’amore indiscusso di Serena Rossi. L’attrice ha ammesso che quest’anno inizierà la prima elementare e lei si prenderà una pausa di un mese dal lavoro per seguire l’inserimento a scuola. A differenza della madre, Diego è più introverso “è un bambino timido e non ama stare al centro dell’attenzione”, ha dichiarato l’artista.