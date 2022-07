Serena Rossi preoccupata, lanciato un allarme: “Non abbiamo più tempo”

L’attrice lancia un grido d’allarme: “Non c’è più tempo, l’inquinamento è un problema urgente”

Serena Rossi ha concesso una lunga intervista a Style, magazine de Il Corriere della Sera, in cui si è sbilanciata sulla sua vita privata e sui suoi prossimi progetti lavorativi. L’attrice partenopea, tuttavia, si è mostrata anche preoccupata per via dell’emergenza climatica e l’inquinamento ed infatti ha voluto lanciare un accorato appello:

“L’inquinamento è uno dei problemi più urgenti di cui farsi carico, non c’è più tempo”.

L’attrice, poi, ha aggiunto di essere diventata più sensibile a queste tematiche da quando è diventata madre e che anche al figlio Diego cerca di trasmettergli il rispetto e l’amore per il nostro pianeta. Infatti nei giorni scorsi ha partecipato al figlio alla pulizia della spiaggia in occasione della Giornata mondiale degli Oceani del resto lei è ambasciatrice di sostenibilità di Biotherm.

Serena Rossi fa una triste confessione sul futuro del figlio: “Dovrà fare i conti con un pianeta fragile”

La conduttrice a attrice napoletana sempre durante l’intervista ha continuato a parlare dei problemi del clima e dell’inquinamento concentrandosi sul fatto che suo figlio e la sua generazione saranno coloro che ne subiranno i tragici e devastanti effetti. La Rossi prima ha confessato:

“Come mamma di un bambino sento l’urgenza di un cambio di rotta. Il pensiero che mio figlio dovrà fare i conti con il pianeta che gli lasciamo, fragile e in pericolo, mi fa stare male. Lo trovo ingiusto nei suoi confronti”.

E poi ha aggiunto che adotta tanti piccoli accorgimenti volti ha mitigare gli effetti dell’inquinamento come bere dall’acqua di rubinetto e comprare cibo di stagione.

L’attrice e l’amore con il suo compagno Davide Devenuto: “Ci dividiamo i compiti”

Infine ha concluso l’intervista sbilanciandosi sulla sua vita privata e sulla sua storia d’amore con l’attore Davide Devenuto Serena Rossi: “E’ bravissimo, e non solo ai fornelli. Ci dividiamo i compiti e siamo interscambiabili. In generale a me piace fare la spesa e lui cucina, però anche io me lo cavo.” Aggiungendo che è uno chef provetto determinato a preparare sempre ottimi piatti. Nel frattempo l’attrice è approdata su Sky.