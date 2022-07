Morgan spara a zero: “A me in tv chiedono se mi drogo o pago le tasse!”

Il cantante rompe il silenzio: “Vi svelo cosa vogliono da me in tv”

Quando decide di prendere la parola Morgan non è mai banale. Nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della sera Marco Castoldi si è confessato a cuore aperto, dove ha rivelato anche alcune verità caratteriali. Da molti viene riconosciuto come uno spaccaregole, un libero pensatore e proprio per questo un artista a tutto tondo. Intervistato dalla rivista si è lasciato andare a confessioni molto forti, dove ha parlato delle sue apparizioni in tv e i motivi che spingano a invitarlo nei vari programmi. E quello che viene fuori dalle parole dell’artista milanese è tutto altamente curioso:

Da anni anche in tv e sui giornali la mia è una lotta quotidiana contro chi invece di parlare della mia musica mi chiede solo se mi drogo o non pago le tasse

ha confessato Morgan al giornale sparando a zero.

Morgan rivela la verità: “Ecco perché sono spudorato”

Nelle scorse ore Marco Castoldi è tornato a far parlare la sua musica grazie al concerto con l’orchestra in quel di Mondovì. Un concerto con voce, piano, arte, di quelli che a Morgan piacciono da pazzi, il tutto insieme alla Filarmonica dell’Opera italiana Bruno Bartoletti diretta direttamente da Valentino Corvino. E nel corso dell’intervista al Corriere della sera il cantante ha rivelato invece altre verità sulla sua persona: “Sì, mi sento spudorato perché sono vero, non ho filtri. L’espressione artistica per me è il nudo dell’anima, non posso che rivelare ciò che sono, di conseguenza quello che faccio ha sempre la tramante dimensione della richiesta di soccorso” – le parole di Morgan al quotidiano – .

Novità musicali per l’artista: “In arrivo nuovi dischi”

Tornando alla musica, Morgan ha in serbo novità importantissime per i suoi fan. l’ex leader dei Bluvertigo prossimamente lancerà nuove produzioni, come confermato al Corriere: “Sono in arrivo nuovi dischi – ha rivelato Castoldi al giornale – , tra qualche giorno esce il nuovo singolo Battiato mi spezza il cuore e a settembre un intero album di inediti”. Dopo la possibilità di lavorare al GF Vip saltata, Morgan è pronto a tornare e a far parlare la musica.