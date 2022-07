Simona Ventura devastata da una morte improvvisa: “Non può essere vero”

Ivana Trump è morta, il dolore della conduttrice: “Non scorderò mai le nostre telefonate”

La notizia della morte improvvisa dell’ex moglie di Donald Trump nonché sciatrice, personaggio televisivo e modella ha colpito e addolorato tutti. La donna era nota anche in Italia sia per la sua storia d’amore con Rossano Rubicondi che per aver partecipato a diversi programmi tv del nostro Paese come Ballando con le stelle, il salotto di Barbara D’Urso e L’Isola dei famosi. Nel 2010, infatti, è stata guest star di quella edizione. Ed al timone in quell’anno c’era Simona Ventura che, devastata dal dolore, ha voluto salutare la Trump un ultima volta con un sentito e commosso addio.

“Ivana NO…non può essere vero. Non scorderò mai le nostre telefonate e i momenti passati insieme…indimenticabili…”

ha ammesso la conduttrice.

Simona Ventura devastata, l’addio all’ex modella scomparsa: “Buon viaggio grande donna”

La conduttrice di Rai2 ha voluto dire addio ad Ivana Trump, morta improvvisamente ieri sera all’età di 73 anni. La Ventura conosceva bene la donna perché appunto aveva partecipato per pochi giorni come naufraga alla sua edizione dell’Isola dei famosi e spesso vi è stata ospite perché tra i naufraghi c’è stato anche Rossano Rubicondi, suo ex marito ed anche lui prematuramente scomparso nei mesi scorsi. Alla fine la conduttrice ha concluso così il suo post sui social: “Buon viaggio grande donna.”

Si è spenta Ivana Trump: chi era l’imprenditrice ex moglie dello scorso Presidente USA

È impossibile sintetizzare la vita della donna. Nata nell’allora Repubblica Ceca, dopo aver esordito come modella grazie al suo talento sciistico lavorò come istruttrice di sci. Nel 1997 ha sposato Donald Trump, ex Presidente degli Stati Uniti dal quale, dopo la nascita di tre figli, Donald J, Ivanka e Eric ha divorziato nel 1992. In seguito si è sposata due volta la prima con Riccardo Mazzucchelli e la seconda con Rossano Rubicondi. Per quanto riguarda la sua carriera negli anni ’90 ha creato una sua linea di abbigliamento e bigiotteria mentre dagli anni 2010 ha partecipato a diversi show e reality negli USA, in Inghilterra ed in Italia. A piangerla per la sua morte è intervenuta anche Barbara D’Urso.