Morte Raffaella Carrà, anniversario: per lei questa sera uno speciale TG1

Rai1 ricorda Raffaella Carrà: arriva lo speciale sulla showgirl morta un anno fa

Il 5 luglio Raffaella Carrà compirò un anno dalla sua scomparsa. La cantante e conduttrice, la più grande icona della tv italiana si è spenta in seguito a una battaglia con una malattia, ma nessuno ha mai smesso di ricordarla e per questo continua ancora a vivere nel cuore di tutti quanti. Questa sera il primo canale manderà in prima serata uno speciale in ricordo di Raffaella Carrà, che andrà in onda alle ore 23:30 e nel quale saranno ripercorse le tappe principali della vita della celebre artista. Saranno mostrati al pubblico filmati dal vastissimo archivio della Rai, con questo speciale TG1 sicuramente incollerà al piccolo schermo chi ha seguito e amato la Carrà in tutte le tappe della sua carriera. La bravissima giornalista Adriana Pannitteri racconterà la poliedrica artista nello speciale del Tg1 chiamato Carramba, che Carrà!.

La celebre artista ricordata in maniera speciale: tutta la carriera ripercorsa in tv

Quella in arrivo sarà una settimana dedicata a Raffaella Carrà, che verrà ricordata con varie trasmissioni speciali. Oltre al già citato speciale del TG1 guidato dalla Pannitteri, sempre domani, domenica 3 luglio, su Rai 3, alle ore 20.00, è infatti atteso lo speciale di Blob intitolato RaffaXSempre!, che avrà il compito di raccontare la Carrà partendo dai suoi esordi al cinema fino ad arrivare al gran volo nel piccolo schermo, di cui è sempre stata tra i grandi protagonisti anche con il passare degli anni grazie a trasmissioni sempre azzeccatissime.

Raffaella Carrà e le interviste rilasciate: un altro modo di ricordarla

Martedì sera invece Raffaella sarà ricordata nello speciale di Techetechetè, che regalerà al pubblico di Rai1 collegato dopo il TG diversi momenti salienti della vita della famosa showgirl. E non è finita qui, perchè in quella che sarà la settimana del ricordo della Carrà arriverà anche un viaggio in mezzo alle interviste rilasciate, un modo per riscoprire la cantante in maniera più intima. Mercoledì 6 luglio invece, su Rai Storia a partire dalle 19.35 tutte le attenzioni saranno spostate su A Raccontare Finisce Lei: Le Interviste Rai a Raffaella Carrà. Il modo migliore per far rivivere tanti momenti importanti della vita della cantante.