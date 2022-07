Raffaella Carrà anniversario morte, la Rai ha deciso: martedì sera la ricorderà

Techetechetè, in arrivo un ricordo per Raffaella Carrà nelle prossime puntate

Con l’approdo dell’estate è ovviamente tornato il momento per Rai1 di tirare fuori dagli scatoloni i ricordi più belli della tv italiana. Come da tradizione anche questa estate ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo Techetechetè, il format in cui vengono riproposti tanti spezzoni di momenti celebri del passato, con protagonisti i principali esponenti dello spettacolo italiano. E nei prossimi giorni, precisamente martedì, dovrebbe arrivare una puntata dedicata alla regina della tv Raffaella Carrà. Il prossimo 5 luglio infatti sarà passato precisamente un anno dalla scomparsa della celebre cantante e conduttrice, amatissima in tutto il mondo. Già nelle scorse settimane, nella puntata di apertura era stata omaggiata Monica Vitti, attrice scomparsa lo scorso 2 febbraio e ricordata appunto dal grande viaggio nel passato che la Rai propone ormai in maniera abituale d’estate. Adesso sta per arrivare il momento di Raffaella.

Tutti ricordano Raffaella Carrà: gli omaggi dei colleghi un anno dopo la scomparsa

Nei cuori di chi l’ha amata e vissuta, Raffaella Carrà non morirà mai. Ogni giorno è buono per ricordare la più grande showgirl italiana, un’artista poliedrica in grado di passare dal canto al ballo e alla conduzione in un attimo e sempre con la medesima qualità. A Speciale Tg1, in onda domenica 3 luglio alle 23.30 sul primo canale, Adriana Pannitteri andrà a ripercorrere la lunga carriera e mitica carriera di Raffaella Carrà, regina della televisione in bianco e nero e poi a colori. Nelle scorse ore invece ci ha pensato Mara Venier a spendere parole speciali per la collega, volata in cielo quasi un anno fa.

Un anno senza la cantante: ecco cosa è accaduto il 5 luglio 2021 in tv

Il 5 luglio del 2021 Raffaella Carrà è morta lasciando di sasso l’Italia intera. In pochissimi erano a conoscenza della battaglia che la diva stava affrontando e per questo la notizia improvvisa è stata ancora più sconvolgente. La sera della scomparsa Rai1 ha trasmesso la primissima puntata di Carramba risalente al 1995 e nelle settimane successive ha lasciato spazio a ‘il meglio’ di ciascuna edizione condotta dalla presentatrice nata a Bologna nel 1943. E il prossimo anno, il 18 giugno del 2023, Milly Carlucci condurrà una serata speciale nel giorno in cui Raffaella avrebbe compiuto 80 anni.