Nathaly Caldonazzo segnata da un grande dolore: “Momento triste, ero persa”

Showgirl rompe il silenzio su un dramma del passato: “È stata una delle esperienze più tristi della mia vita”

A quasi trent’anni dalla morte di Massimo Troisi, Nathaly Caldonazzo ha ripercorso la loro storia d’amore e i momenti drammatici della malattia dell’attore. Sulle pagine del settimanale Oggi ha ammesso infatti che quel dolore è stato immenso e il tempo non le ha fatto dimenticare di certo ciò che ha vissuto:

“Una delle esperienze più tristi della mia vita. Ero sola, perduta ma dovevo fargli coraggio. In quel letto era bianco come Pulcinella”.

La ballerina, che ha vissuto una storia d’amore intensa con l’attore, ha raccontato che il film Il Postino era il suo chiodo fisso e che “voleva girarlo con il suo cuore”. Ha ammesso poi che l’attore era molto geloso e spesso proprio questa gelosia li portava a litigare, ma si trattava di discussioni futili e passeggere.



“La prima volta che ci siamo incontrati non mi pareva neanche bello”, il retroscena svelato da Nathaly Caldonazzo

L’incontro con Massimo Troisi è stato in un bar e la ballerina ha raccontato che l’attore non le ha tolto gli occhi di dosso per tutta la sera, mentre lei non l’ha trovato nemmeno bello. Ci è voluto tempo prima che l’artista riuscisse a trovare la modella e il destino ha voluto che un suo amico fosse fidanzato con la parrucchiera della sorella. A quel punto è arrivata la telefonata e poi l’invito a casa ed è scattata la scintilla. I due sono stati insieme due anni e hanno vissuto perlopiù all’estero. “Con me gli era presa questa cosa di andare dove nessuno lo riconosceva” ha raccontato l’ex gieffina che ha sottolineato poi: “Così poteva essere libero”.

Ex gieffina ammette sulla sua vita sentimentale: “Ho avuto degli amori, ma grandi uomini pochi”

Senza peli sulla lingua, Nathaly Caldonazzo, che ha ricordato un brutto incidente di recente, ha ammesso che nella sua vita ha avuto degli amori ma “grandi uomini pochi”. Al momento è single e della persona speciale che l’aspettava fuori dalla casa del Grande Fratello Vip non ha fatto nessun riferimento. Ha raccontato poi che il “padre era violento con la madre” e oggi tiene molto al progetto Squartalized, dei quadri realizzati con il pittore Vito Bongiorno per sostenere le vittime di traumi.