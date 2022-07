Nino Frassica rompe il silenzio: “Il Collegio è una grossa responsabilità”

“Ho una bella responsabilità adesso”, le parole di Nino Frassica sulla sua nuova sfida professionale

Sarà la voce narrante de Il Collegio a partire dal 27 settembre su Rai2 l’attore siciliano. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha ammesso di essere emozionato per questo nuovo ruolo e ha raccontato:

“Ho una bella responsabilità adesso, con tutti questi occhi addosso”.

Il comico, reduce dalla tredicesima stagione di Don Matteo segnata dall’addio di Terence Hill, ha poi sottolineato di sentirsi pronto per questa avventura e ha raccontato:

“Cercherò di adattare il mio stile al programma. Penso che sia uguale a quello che si fa a casa, quando da spettatore si commenta quello che si vede in tv”.

Il prossimo autunno tornerà perciò il docu-reality di Rai2 che questa volta catapulterà un gruppo di adolescenti nel 1958.



Il Collegio nuova edizione, attore avverte i protagonisti: “Da lì non si scappa”

Nino Frassica ha raccontato che i giovani protagonisti della nuova edizione del reality saranno come Troisi e Benigni in “Non ci resta che piangere”. “Da lì non si scappa, dovranno convivere con la realtà dei loro nonni in pratica” ha ammesso l’artista che in questo periodo ha iniziato a guardare le vecchie puntate e ha dichiarato di essere rimasto affascinato dal programma: “È un bell’esperimento, molto più di un reality. È un processo creativo davvero interessante”.

Nino Frassica racconta sui tempi della scuola: “Frequentavo chi amava lo spettacolo”

Ha raccontato di aver sempre amato fare show, la voce narrante de Il Collegio, che, ai tempi della scuola, non era vicino a chi amava le motociclette o il calcio ma frequentava “chi amava lo spettacolo”. Ha iniziato con la musica per poi passare al teatro e già da ragazzo organizzava degli spettacoli e aveva come scopo quello di far divertire gli altri. “Io scrivevo, dirigevo e recitavo” ha svelato l’artista siciliano che ha raccontato come grazie a molti professori è riuscito a mettere in piedi i suoi primi spettacoli: “Raccoglievo anche i soldi per pagare l’affitto del teatro”. Intanto presto inizieranno le riprese della nuova stagione di Don Matteo e l’attore siciliano, che ha detto la sua su Raoul Bova, è pronto per tornare anche a Che tempo che fa da Fabio Fazio.