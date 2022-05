Nino Frassica senza peli sulla lingua: “Ecco cosa penso di Raoul Bova”

L’attore di Don Matteo svela il rapporto con l’ultimo arrivato: i suoi pensieri

Come al solito quando parla Nino Frassica non accade mai niente di banale. Parliamo di uno degli artisti italiani più amati di tutti i tempi, uno showman che da sempre oscilla tra serio e faceto, portando sia sul piccolo schermo che in scena un genio che lo contraddistingue come accaduto con pochi altri. L’attore che nella tanto amata fiction di Rai Uno interpreta il Maresciallo Cecchini ha rilasciato una intervista al settimanale Intimità, dove non si è sottratto a parlare della serie prodotta da Lux Vide, conclusa nei giorni scorsi dopo varie sorprese e colpi di scena. L’artista siciliano nello specifico ha preso la parola su Raoul Bova, ultimo arrivato per sostituire il prestigioso ruolo di Terence Hill:

E’ stato una bella sorpresa, sia come artista che come uomo, mi sono reso conto che è un divo ma non si atteggia a tale

Nino Frassica commenta il doloro addio in Don Matteo: “Con lui 20 anni di amicizia profonda”

Proseguendo l’intervista al settimanale Intimità Frassica non ha ovviamente dimenticato Terence Hill. Il famoso attore ha lasciato la fiction dopo anni di onorato servizio nel ruolo amatissimo di Don Matteo. Tra lui e lo showman siciliano in tutti questi anni è nato e poi proseguito un rapporto molto importante, che ha unito in maniera speciale i due artisti: “Terence per me significa 20 anni di amicizia, di stima reciproca e lavoro fianco a fianco. Mi sento un privilegiato per averlo conosciuto e per averci lavorato insieme” – le parole di Nino alla rivista – .

Nino Frassica annuncia il ritorno: “Non mi stancherò mai del mio maresciallo”

Da anni il grande attore e comico si presta al pubblico di Rai Uno nei panni dell’amatissimo maresciallo Cecchini. L’attore ha sempre ammesso di tenere in maniera particolare a questo ruolo che lo ha reso celebre a quei pochi che ancora non lo conoscessero dopo tante avventure di successo. E guai a chiedere a Frassica se il suo personaggio è arrivato agli sgoccioli: “Mi sarei stancato se il mio ruolo fosse limitato al militare che interroga i colpevoli o insegue gli assassini, ma la commedia si è sempre evoluta” – le dichiarazioni dell’attore che nelle scorse ore ha svelato un retroscena decisamente sorprendente -.