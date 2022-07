Oroscopo Branko weekend e settimana: previsioni fino al 14 luglio 2022

Scritto da Alessio Cimino , il Luglio 9, 2022 , in Oroscopo

Branko. oroscopo settimanale dall’8/9 al 14 luglio 2022: le previsioni sui primi segni dello zodiaco

All’interno del magazine Chi uscito in questi giorni in tutte le edicole i lettori hanno avuto modo di consultare l’oroscopo del popolare astrologo. Andiamo a vedere le sue previsioni sui primi quattro segni presi in esame.

ARIETE: questa estate segnerà per voi un’importante svolta nella vostra vita. Attenzione perchè in voi si sveglierà la voglia di innamorarvi di nuovo.

TORO: state attenti ai conti perchè per errori degli altri purtroppo ci andrete di mezzo. Se state cercando l’amore questo è il momento giusto. Programmate viaggi per rilassarvi.

GEMELLI: vivrete un periodo amoroso un po’ burrascoso. Potrete riconquistare una vostra ex fiamma, ma ponetevi assolutamente la domanda se alla fine ne valga la pena.

CANCRO: vivete l’attimo e non indugiate a fare pazzie. Questo è il vostro momento e dovete vivervelo fino all’ultimo.

Oroscopo di Branko settimanale fino a giovedì 14 luglio 2022: le previsioni segno per segno

Sull’ultimo numero del magazine Chi Branko ha poi continuato a dare le sue sue previsioni sull’amore, sulla fortuna e sul lavoro sui successivi segni dello zodiaco.

LEONE: siete un po’ nervosi in questo periodo. Cercate di ritagliarvi dei momenti con il vostro partner.

VERGINE: questo è il momento giusto per fare le vacanze, ma non per voi. L’astrologo consiglia di dedicarvi al lavoro e allo studio.

BILANCIA: dovrete nuovamente affrontare dei problemi che pensavate ormai esserveli buttati alle spalle. Non indugiate e prendete il toro per le corna.

SCORPIONE: nel lavoro andrà talmente bene praticamente tutto che le soddisfazioni si sprecheranno.

Oroscopo di Branko dei prossimi sette giorni fino al 14 luglio: le previsioni sugli ultimi segni zodiacali

L’astrologo ha concluso il suo oroscopo su Chi dando le sue previsioni sui segni dello zodiaco ancora da prendere in considerazione (QUA per leggere l’oroscopo di una settimana fa).

SAGITTARIO: dovete vivervi questo momento d’oro, soprattutto coloro che si sono appena fidanzati o che si sono sposati da poco.

CAPRICORNO: è arrivato anche per voi il momento propizio per trovare l’amore. La passione sarà ai massimi livelli.

ACQUARIO: siete molto stanchi in questi giorni. Il lavoro vi gratificherà molto, ma attenzione perchè purtroppo dovete mettere in conto che faticherete un po’.

PESCI: l’amore mai così bene. Anche gli affari procederanno a gonfie vele.