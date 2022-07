Branko, oroscopo weekend e settimana: le previsioni fino al 7 luglio 2022

Scritto da Alessio Cimino , il Luglio 2, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo di Branko della settimana: le previsioni dal 1/2 al 7 luglio 2022

Ovviamente anche sull’ultimo numero del settimanale Chi è stato pubblico l’oroscopo del popolare astrologo, che ha iniziato a dare le sue previsioni sui primi quattro segni presi in considerazione e consultabili immediatamente qui di seguito.

ARIETE: nella prossima settimana fate massima attenzione perchè sarete messi di fronte alle vostre responsabilità.

TORO: il mese di luglio sarà molto importante per voi. Difatti sarete costretti ad affrontare argomenti di un certo peso con la vostra famiglia e con gli amici più cari.

GEMELLI: purtroppo scoprirete qualcuno che fa finta di essere dalla vostra parte, ma in grande segreto rema contro di voi.

CANCRO: il consiglio che vi dà l’astrologo è quello di buttarvi a capofitto nell’amore e di lasciarvi andare completamente.

Branko oroscopo settimanale fino a giovedì 7 luglio: le previsioni segno per segno

L’astrologo sull’ultimo numero del magazine diretto da Alfonso Signorini ha poi dato le sue previsioni sul lavoro, sull’amore e sulla fortuna su altri segni dello zodiaco.

LEONE: dovrete affrontare qualche problemino di troppo nel lavoro. Ci saranno delle accese rivalità.

VERGINE: il vostro fascino vi tornerà utile sotto diversi punti di vista.

BILANCIA: attenzione perchè per i single questo è il periodo giusto per trovare finalmente l’amore.

SCORPIONE: nei prossimi giorni avrete conflitti e rivalità da superare.

Oroscopo di Branko dei prossimi sette giorni fino al 7 luglio: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

Branko ha concluso il suo oroscopo su Chi dando le sue ultime previsioni sui segni zodiacali, il cui destino per i prossimi sette giorni non è stato ancora svelato (QUA per leggere l’oroscopo di una settimana fa).

SAGITTARIO: chi è nato sotto questa stella ed è single i prossimi giorni possono essere propizi per trovare l’amore.

CAPRICORNO: questo è proprio il periodo top per voi. Farete ogni giorno conquiste.

ACQUARIO: potrebbero sorgere tensioni in famiglia o con il vostro partner di lunga data. L’astrologo consiglia di prendere una bella vacanza proprio per cercare di rilassarvi.

PESCI: è arrivato il momento propizio per iniziare a fare progetti a lungo termine. In amore le cose non vanno particolarmente bene, ma saprete stringere i denti al momento giusto.