Oroscopo oggi e domani, Paolo Fox (17-18 luglio): cosa dicono le previsioni

Paolo Fox svela cosa dicono le previsioni per i primi quattro segni dello zodiaco

Per i primi quattro segni dello zodiaco, ecco cosa dice l’oroscopo del giorno e domani tratto dallo Stellare dell’astrologo per eccellenza:

ARIETE: meglio evitare qualsiasi tipo di contrasti. C’è chi non da retta ai loro consigli. Domani verificare la tenuta di un sentimento. Ci sono tante cose da organizzare.

TORO: torna la voglia di amare. C’è chi sta per chiudere un’attività dopo tanto tempo. Domani ci sarà un bellissimo evento. Può ripartire un progetto alla grande.

GEMELLI: amore e desiderio saranno favoriti grazie a Venere. Tante iniziative che portano cambiamenti. Domani non tonico per l’amore. C’è una riconferma professionale in arrivo.

CANCRO: giornata positiva grazie alla Luna. Possono farsi venire in mente una bella idea. Domani tante emozioni in più. Non bisogna sottovalutare le proposte degli amici.

Oroscopo del 17 e 18 luglio 2022: le previsioni degli altri segni zodiacali

Si prosegue con il successivo gruppo di quattro segni zodiacali analizzati dalle previsioni di Paolo Fox, senza dimenticare l’oroscopo della settimana prossima:

LEONE: dovranno fare i conti con il loro umore. Le transazioni vanno rimandate. Domani ci saranno da superare certe avversità. Sono molto presi da questioni di denaro.

VERGINE: troppe cose da fare troppi pensieri. Idee da sviluppare nel prossimo futuro. Domani potranno pensare ai progetti futuri. Un progetto potrà essere portato a termine.

BILANCIA: saranno presi da troppi pensieri. Attenzione alla Luna in opposizione. Domani fase buona dal punto di vista amoroso. Possono portare a compimento un progetto.

SCORPIONE: Luna in ottimo aspetto soprattutto per l’amore. Non si esclude qualche spesa di troppo. Domani avvenimento imprevisto. Tutte le carte in regola per vincere una battaglia personale.

Previsioni del giorno e domani: cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per Sagittario e gli altri segni

E invece gli ultimi segni come se la caveranno? Cosa dicono le stelle? Scopriamolo con Paolo Fox e l’oroscopo del 17-18 luglio:

SAGITTARIO: non si sentiranno molto a loro agio in ambito amoroso. Non hanno pensieri sulla loro situazione economica. Domani fiacco in amore. Possibili nuove proposte di lavoro.

CAPRICORNO: promettente in amore. Recupero a livello professionale. Domani sembrerà meno complicato del previsto. C’è il recupero sul lavoro.

ACQUARIO: Venere aiuta le nuove passioni. Hanno promesso loro molte cose. Domani stelle intriganti che aiutano l’amore. Questioni in sospeso da mettere in ordine.

PESCI: non ci saranno complicazioni di sorta ed è anche inutile arrabbiarsi per cose futili. Domani Venere torna in aspetto favorevole. La stanchezza si farà sentire.