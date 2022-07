Oroscopo Paolo Fox del giorno e domani, 16-17 luglio: le previsioni zodiacali

Previsioni del giorno e domani: cosa dicono le stelle per i primi segni

Si inizia come sempre con l’oroscopo per i primi segni tratto dal puntuale Stellare dell’astrologo per eccellenza:

ARIETE: vivere un amore in maniera completa è possibile. Attenzione alle arrabbiature. Domani meglio evitare qualsiasi tipo di contrasti. C’è chi non da retta ai loro consigli.

TORO: per l’amore è un cielo importante. Affare importante entro pochi giorni. Domani torna la voglia di amare. C’è chi sta per chiudere un’attività dopo tanto tempo.

GEMELLI: qualche problema sentimentale viene portato alla luce. C’è un’occasione per cambiare lavoro. Domani amore e desiderio saranno favoriti grazie a Venere. Tante iniziative che portano cambiamenti.

CANCRO: instabilità al mattino. Meglio affrontare il tutto con prudenza. Domani giornata positiva grazie alla Luna. Possono farsi venire in mente una bella idea.

Paolo Fox svela quali sono i segni più fortunati del fine settimana

Vediamo, poi, quali saranno i segni zodiacali più fortunati secondo Paolo Fox e il suo oroscopo del 16-17 luglio:

LEONE: Luna opposta, attenzione in amore. Molta voglia di fare sul lavoro. Domani dovranno fare i conti con il loro umore. Le transazioni vanno rimandate.

VERGINE: c’è qualcosa che non funziona in amore. Non devono mettersi contro nessuno. Domani troppe cose da fare troppi pensieri. Idee da sviluppare nel prossimo futuro.

BILANCIA: qualcosa non va per il verso giusto. Non devono mettersi contro nessuno. Domani saranno presi da troppi pensieri. Attenzione alla Luna in opposizione.

SCORPIONE: previsto un fine settimana interessante. Devono svagare la loro mente. Domani Luna in ottimo aspetto soprattutto per l’amore. Non si esclude qualche spesa di troppo.

Oroscopo di Paolo Fox degli ultimi segni: bene l’amore per il Capricorno

Infine gli ultimi segni dello zodiaco secondo Paolo Fox e l’oroscopo del weekend:

SAGITTARIO: piccoli fastidi sentimentali. Non devono perdere tempo in cose inutili, ma fare solo cose in cui credono sul serio. Domani non si sentiranno molto a loro agio in ambito amoroso. Non hanno pensieri sulla loro situazione economica.

CAPRICORNO: buona disponibilità in amore. Devono fare le cose davvero indispensabili. Domani promettente in amore. Recupero a livello professionale.

ACQUARIO: è facile credere nelle nuove storie d’amore. Sentiranno una persona che interessa loro moltissimo. Domani Venere aiuta le nuove passioni. Hanno promesso loro molte cose.

PESCI: potranno fare delle scelte nuove in campo amoroso. Momento interessante per le collaborazioni. Domani non ci saranno complicazioni di sorta ed è anche inutile arrabbiarsi per cose futili.