Oroscopo Paolo Fox oggi e domani, 25 e 26 luglio: previsioni amore-fortuna

Scritto da Denis Bocca , il Luglio 25, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni amore-lavoro-fortuna di Paolo Fox per i primi quattro segni

Scopriamo cosa indicano le stelle e i pianeti secondo l’oroscopo del giorno e domani tratto dal suo Stellare di successo:

ARIETE: due storie contemporaneamente? Meglio di no, così come è meglio stare lontani dai salti nel buio. Domani problema di coppia in arrivo. Contenzioso aperto da risolvere al più presto.

TORO: desideri trasgressivi che pulsano enormemente, anche buona ripresa sul lavoro. Domani sarà meglio non farsi desiderare troppo. Meglio correre ai ripari sul lavoro.

GEMELLI: un grande amore non si esclude mai. Posizione chiara sul lavoro. Domani meglio chiarire al più presto una relazione strana. Arrivano le opportunità professionali migliori.

CANCRO: molte complicazioni si superano facilmente. Le azioni si possono programmare al meglio. Domani Luna nel segno, non ci sono dubbi in amore. Chi lavora nel weekend sarà favorito.

Oroscopo di lunedì 25 e martedì 26 luglio 2022: pazienza in amore

Senza dimenticare l’oroscopo settimanale, si prosegue con le previsioni di Paolo Fox per quanto riguarda amore-lavoro-fortuna degli altri segni:

LEONE: un passo in avanti in amore è possibile. Non potranno riposarsi. Domani periodo che aiuta negli incontri. Possono vincere al più presto una piccola sfida professionale.

VERGINE: non farsi prendere dall’agitazione è la cosa migliore. Non devono restare con le mani in mano. Domani possono parlare di eventuali incomprensioni sentimentali. Vittorie e notevoli progressi.

BILANCIA: comunicare diventa più facile, in amore. C’è chi non resterà senza far nulla. Domani non devono essere troppo critici con loro stessi. Faranno molto progressi.

SCORPIONE: ci vuole pazienza in amore. Sul lavoro saranno frastornati. Domani piccole discussioni nella coppia. Giornata piena di intuizioni e nuove stimolanti idee.

Paolo Fox svela l’oroscopo del giorno e domani per gli ultimi segni

Infine gli ultimi segni secondo l’oroscopo del 25 e 26 luglio. Chi brillerà in amore? E chi sul lavoro? Chi vivrà degli incontri fortunati? Scopriamolo:

SAGITTARIO: giornata sottotono, meno male che tra poco andrà meglio. I progetti più importanti sarà possibile rilanciarli. Domani bella giornata per parlare d’amore. Luglio si concluderà con delle ottime sorprese.

CAPRICORNO: in amore devono avere a che fare con stelle conflittuali. Meglio non strafare. Domani molte cose si chiariranno. Trasferimento da organizzare.

ACQUARIO: le relazioni parallele non funzionano. Devono rimettere in sesto le loro finanze. Domani cambiamento o ritardo sul lavoro. Troppi pensieri per la testa.

PESCI: meglio non esagerare con le critiche. Serata sottotono. Domani Luna buona per parlare d’amore. Una loro idea potrà essere apprezzata.