Oroscopo settimanale dal 13 al 19 luglio: previsioni di Antonio Capitani

Scritto da Alessio Cimino , il Luglio 13, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo della settimana fino a martedì 19 luglio: le previsioni di Antonio Capitani

Antonio Capitani, nel suo oroscopo sull’ultimo numero del magazine Vanity Fair, ha dato le sue previsioni. Ecco cosa prevede per quanto riguarda i primi segni dello zodiaco.

ARIETE: finalmente i vostri sforzi verranno premiati una volta per tutte. Anche in amore le cose andranno a gonfie vele nei prossimi giorni.

LEONE: riuscirete ad uscire fuori da situazioni non proprio semplicissime. Cercate di non buttarvi giù.

SAGITTARIO: mai come in questo periodo incasserete soldi a non finire. Gestite il vostro gruzzoletto con parsimonia senza agitarvi.

TORO: il vostro spirito battagliero vi porterà lontani. Cercate però di dedicare un po’ di tempo per voi e finalmente rilassatevi.

Oroscopo dei prossimi sette giorni dal 13 al 19 luglio 2022 di Antonio Capitani: le previsioni segno per segno

L’oroscopo curato dal popolare astrologo pubblicato sull’ultimo numero del magazine Vanity Fair è poi continuato con le previsioni sul lavoro, sull’amore e sulla fortuna su altri quattro segni dello zodiaco.

VERGINE: questo è il momento giusto per organizzare viaggi. Frizioni nella vostra vita privata, visto che non mancheranno le discussioni con il vostro partner.

CAPRICORNO: siete assolutamente intraprendenti e questo giocherà a vostro favore. Mettete un bello stop alla licantropia.

GEMELLI: finalmente verrete premiati dopo aver passato tante tribolazioni in quest’ultimo periodo. Desidererete guadagnare sempre di più.

BILANCIA: il vostro fascino vi porterà molto lontani. Purtroppo nei prossimi giorni con tutta probabilità vi scontrerete con una persona a voi vicina.

Oroscopo settimanale fino al 19 luglio: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco di Antonio Capitani

L’astrologo ha concluso il suo oroscopo su Vanity Fair dando le sue previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco ancora da prendere in esame (QUA per consultare l’oroscopo di una settimana fa).

ACQUARIO: nel lavoro sarete premiati e il vostro portafogli ringrazia. State attenti perchè dietro l’angolo c’è sempre qualcuno che vuole mettervi il bastone tra le ruota.

CANCRO: avrete uno slancio in amore, nel lavoro e nella vostra vita privata in generale. Evitate di cedere troppo alle vostre passioni.

SCORPIONE: dovete organizzare meglio i prossimi giorni perchè purtroppo potrebbero esserci dei contrattempi imprevisti.

PESCI: la vostra innata perspicacia vi porterà come al solito molto lontani. Evitate di prendere per oro colato ciò che dicono gli altri.