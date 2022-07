Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio: le previsioni di Antonio Capitani

Scritto da Alessio Cimino , il Luglio 6, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo settimanale da mercoledì 6 a martedì 12 luglio: le previsioni di Antonio Capitani

Oggi è uscito il nuovo numero del magazine Vanity Fair al cui interno i lettori hanno trovato l’oroscopo del popolare astrologo. Andiamo adesso a vedere le sue previsioni sui primi quattro segni zodiacali presi in considerazione.

ARIETE: in questo periodo la fortuna pende molto dalla vostra parte, ma cercate di stare su con il morale.

LEONE: bene il lavoro, la vita privata e soprattutto l’amore. L’economia sarà sempre più solida, mentre la passione è alle stelle.

SAGITTARIO: il vostro fascino sarà prezioso per voi. Attenzione perchè nei prossimi giorni potrete avere un contrattempo che vi creerà qualche problemino di troppo.

TORO: dovete risolvere un po’ di questioni. In amore invece le cose andranno benissimo, ma state comunque con gli occhi ben aperti.

Oroscopo dei prossimi sette giorni fino al 12 luglio di Antonio Capitani: le previsioni segno per segno

L’astrologo, sempre sull’ultimo numero del magazine Vanity Fair, ha poi dato le previsioni sul lavoro, sull’amore e sulla fortuna su altri segni dello zodiaco consultabili immediatamente qui di seguito.

VERGINE: ci saranno finalmente novità molto interessanti nei prossimi giorni. State molto attenti ad un’opportunità, che alla fine pare essere davvero ben poco vantaggiosa.

CAPRICORNO: è arrivato il momento giusto per iniziare a fare progetti in grande. Novità interessanti sul lavoro e sull’amore.

GEMELLI: il vostro fascino farà più di qualche vittima. Cercate di non perdere la fiducia in voi stessi.

BILANCIA: chi è single ha grandi chance di trovare una volta per tutte l’amore. Cercate però di ridere alla vita.

Oroscopo settimana prossima dal 6 al 12 luglio: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco di Antonio Capitani

Antonio Capitani ha poi concluso il suo oroscopo sul magazine Vanity Fair ponendo le sue attenzioni sugli ultimi segni dello zodiaco ancora da prendere in considerazione (QUA per consultare l’oroscopo di una settimana fa).

ACQUARIO: finalmente risolverete tante cose lasciate in sospeso. Concedetevi pure qualche pausa che non vi farà certo male.

CANCRO: il vostro umore non è mai stato alle stelle come in questo periodo. Nasceranno anche nuovi amori.

SCORPIONE: la vostra parlantina vi tornerà molto utile in diverse situazioni. Cercate però di ritagliarvi un po’ di tempo.

PESCI: è arrivato il momento propizio per progettare viaggi. Avrete una spinta netta negli affari.