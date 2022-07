Oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio: le previsioni di Antonio Capitani

Scritto da Alessio Cimino , il Luglio 20, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo settimanale fino al 26 luglio 2022: le previsioni di Antonio Capitani

Anche questa settimana il popolare astrologo è tornato a dare le sue previsioni sull’ultimo numero del magazine Vanity Fair. Di seguito andiamo a vedere cosa riserverà il destino ai primi quattro segni zodiacali presi in considerazione.

ARIETE: mai come in questo periodo sarete capaci di accattivarvi le simpatie degli altri. Attenzione perchè i grattacapi saranno sempre all’ordine del giorno.

LEONE: nei prossimi giorni farete un figurone al lavoro. Potrebbero aprirsi nuove prospettive, soprattutto in amore. Molto bene la vita sociale.

SAGITTARIO: vi verrà sempre più voglia di disfare tutto. Si raccomanda di evitare di essere remissivi.

TORO: vi sentirete più affaticati nei prossimi giorni. Nel lavoro andrà tutto liscio come l’olio. Attenzione perché chi è single potrebbe trovare ben presto l’amore della sua vita.

Oroscopo dei prossimi sette giorni dal 20 al 26 luglio: le previsioni segno per segno di Antonio Capitani

L’astrologo su Vanity Fair si è poi concentrato su ulteriori quattro segni dello zodiaco consultabili immediatamente qui di seguito dando le sue previsioni sull’amore, sulla fortuna e sul lavoro.

VERGINE: finalmente riuscirete a raggiungere uno dei vostri progetti. Vi sentirete un po’ smarriti nei prossimi giorni.

CAPRICORNO: la grinta non vi è mai mancata e cercate di sfoderarla nei prossimi giorni. Evitate di cadere in facili provocazioni.

GEMELLI: la vostra sfacciataggine vi tornerà molto utile in questo periodo. Rompete i rapporti con persone che non arricchiscono la vostra vita.

BILANCIA: è arrivato il momento di investire nei vostri progetti. Andate in ferie evitando di lasciare le cose in sospeso.

Oroscopo settimana di Antonio Capitani fino a martedì 26 luglio 2022: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

Antonio Capitani su Vanity Fair ha concluso il suo oroscopo dando le sue previsioni sugli ultimi quattro segni zodiacali ancora da prendere in considerazione e consultabili immediatamente qui di seguito (QUA per consultare l’oroscopo di una settimana fa).

ACQUARIO: nei prossimi giorni vi dovrete dare da fare per raggiungere i vostri obiettivi. Cercate di mediare sempre nelle varie situazioni.

CANCRO: dopo un periodo non particolarmente semplice finalmente un po’ di entusiasmo. Nel lavoro troverete gli agganci giusti per portare avanti le vostre idee.

SCORPIONE: il vostro innato fascino vi porterà molto lontani. Cercate di uscire dalla vostra comfort zone.

PESCI: mai come in questo periodo la fortuna è dalla vostra parte. Le innovazioni potrebbero essere molto importanti per voi.