Oroscopo settimana Paolo Fox: previsioni dettagliate di amore e lavoro

Come sarà la nuova settimana secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox?

Anche sull’ultimo numero di DiPiùTV l’astrologo de I Fatti Vostri ha assegnato alla settimana che si apre oggi un numero di ‘palline’ da una a cinque, in base al giudizio astrale: una pallina se la settimana è difficile, due se è sufficiente, tre discreta, quattro buona e cinque fantastica. Vediamo, di seguito, le previsioni zodiacali fino a venerdì per tutti i segni, per amore e lavoro.

ARIETE: settimana fantastica, con il numero massimo di palline; in amore non si ha voglia di discussioni mentre nel lavoro qualcuno potrebbe cambiare ruolo;

TORO: settimana buona, con quattro palline; Venere protegge i rapporti amorosi di vecchia data mentre nel lavoro è ora di rimettersi in gioco;

GEMELLI: settimana buona come il segno precedente; giorni fortunati, quelli di adesso, per rivalutare un sentimento; se non si è contenti di qualcosa nel lavoro, è il momento di andare fino in fondo;

CANCRO: terzo segno la cui settimana è buona; bisogna ritrovare il gusto di amare, mentre nel lavoro sono in arrivo alcuni cambiamenti non voluti.

Paolo Fox e l’oroscopo di altri segni: settimana difficile, sufficiente, discreta, buona o fantastica?

Passiamo, ora, alle previsioni dello zodiaco da oggi fino a venerdì 22 luglio di altri quattro segni, tratte sempre dalla rivista citata prima.

LEONE: settimana fantastica; alcuni potrebbero avere finalmente più tempo per amare, mentre nel lavoro le collaborazioni sono rafforzate dal cielo di questi giorni;

VERGINE: settimana buona; nella vita di coppia bisogna fare delle riflessioni mentre nella professione si è pronti per un grande passo;

BILANCIA: discreta la settimana di questo segno; nella vita amorosa ci si sente messi alla prova, mentre nel lavoro si è più prudenti del passato;

SCORPIONE: settimana discreta, con sole tre palline; Venere torna protagonista in amore ma è ancora presto per cantare vittoria; nel lavoro attenzione ai rischi di compravendite e acquisti.

Le previsioni settimanali dal 18 al 22 luglio 2022 degli ultimi quattro segni dello zodiaco

Infine, ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana relativo agli ultimi segni.

SAGITTARIO: settimana fantastica; i rapporti familiari che non funzionano vanno superati; tra oggi e domani possibili disagi nel lavoro;

CAPRICORNO: settimana discreta; se in amore si hanno discussioni da tempo, ora bisogna dire come stanno le cose; nel lavoro evitare polemiche in questo periodo;

ACQUARIO: settimana buona; periodo generoso per gli affetti, mentre nel lavoro arrivano influssi validi;

PESCI: settimana buona anche per quest’ultimo segno; Venere permette di recuperare un sentimento, mentre nel lavoro la routine ha un po’ stancato e si cercano nuovi stimoli.