Oroscopo settimanale dal 27 luglio al 2 agosto: previsioni di Antonio Capitani

Oroscopo della settimana fino a martedì 2 agosto: le previsioni di Antonio Capitani

ARIETE: la fortuna strizza l’occhio dalla vostra parte. Potreste ricevere una risposta attesa da tanto tempo.

LEONE: dovete fare maggiore selezione sulle persone che vi stanno intorno. Potreste iniziare a capire che siete arrivati alla fine di un vostro ciclo lavorativo.

SAGITTARIO: non siete mai stati così fortunati. Attenzione perchè presto potreste ottenere grandi riconoscimenti sul lavoro.

TORO: il vostro charme gioca molto a vostro favore. Basta fare pensieri negativi su ogni cosa, anche perchè non vi porterà a nulla.

Oroscopo dei prossimi sette giorni dal 27 luglio al 2 agosto di Antonio Capitani: le previsioni segno per segno

VERGINE: non siete mai stati così tanto intuitivi come in questo periodo. Sarete molto abili a trovare soluzioni ad eventuali problemi.

CAPRICORNO: dovete assolutamente amarvi molto di più. Cercate di abbattere qualche muro che avete tirato su per proteggervi dagli altri.

GEMELLI: finalmente i vostri mille talenti verranno apprezzati. La fortuna e il successo ormai sono dietro l’angolo.

BILANCIA: sarete molto credibili nei prossimi giorni. Siate meno tolleranti del solito nei confronti del prossimo.

Oroscopo settimanale da mercoledì 27 luglio a martedì 2 agosto di Antonio Capitani: le previsioni sugli ultimi segni

ACQUARIO: nel lavoro ci saranno parecchie novità molto positive. Anche le vostre finanze andranno molto bene.

CANCRO: il vostro appeal vi tornerà molto utile in diverse occasioni. Cercate di non barcamenavi troppo in situazioni che non vi porteranno da nessuna parte.

SCORPIONE: state vivendo purtroppo un periodo molto stressante. Tuttavia le cose da fare sono sempre tante e voi non potete fermarvi.

PESCI: evitate sempre di cercare di autosabotarvi. Cambiate abitudini.