Paolo Belli e la morte della mamma: ancora cordoglio da Ballando con le stelle

Tanti messaggi di vicinanza sui social per il volto di Ballando dopo il lutto che l’ha colpito

Abbiamo parlato ieri della morte della mamma di Paolo Belli, la signora Pierina Rivi, scomparsa improvvisamente. La notizia è stata diffusa in rete nella mattinata di giovedì 7 luglio, in seguito al post d’addio che il braccio destro di Milly Carlucci ha condiviso su instagram, dedicato appunto alla madre. Tale post nelle ultime ore è stato commentato da tanti protagonisti dello show del sabato sera di Rai1 che vede Paolo Belli protagonista da sempre. A fare le loro condoglianze all’artista sono stati innanzitutto molti ballerini, come Stefano Oradei che gli ha scritto “My brother, sono con te in ogni istante”, allegando una serie di cuori e di mani giunte. Messaggio toccante anche da parte di Giovanni Ciacci, anni fa concorrente nello show, che ha inserito un commento con quattro cuori.

Ballando con le stelle, Paolo Belli in lutto: altri messaggi d’affetto da parte dei colleghi

Anche Carolyn Smith, storica giurata di Ballando, ha postato il suo messaggio scrivendo “Condoglianze”, con una faccina che piange, le mani giunte e un cuore. Anastasia Kuzmina (nelle scorse ore molto preoccupata per un familiare) ha commentato scrivendo “Un abbraccio forte”, Raimondo Todaro, pur non facendo più parte del cast della trasmissione, ha scritto un bellissimo messaggio, ossia “Mi dispiace fratellone… mamma e i suoi tortellini indimenticabili. Ti voglio bene”. Alessandra Tripoli ha postato un “Ti abbraccio forte”, mentre Veera Kinnunen ha scritto “Condoglianze caro Paolo”. Infine, a dimostrare affeto e vicinanza a Belli per la morte della mamma è stato anche Paolo Conticini, concorrente nell’edizione di Ballando con le stelle di due anni fa: “Amico mio ti sono vicino” sono state le sue parole.

La foto della mamma di Paolo Belli scomparsa ieri

Di seguito vediamo la signora Pierina nella foto che il figlio ha condiviso su instagram ieri annunciando, appunto, la sua morte: “Ciao mamma” è lo stato che il volto di Ballando ha allegato all’immagine in questione. E anche noi de LaNostraTv facciamo le nostre condoglianze a Paolo e alla sua famiglia.