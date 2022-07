Paolo Fox, oroscopo del giorno e domani: le previsioni del 18 e 19 luglio

Oroscopo oggi e domani per i primi quattro segni: cosa dicono le stelle

Cosa diranno mai le stelle secondo l’oroscopo del 18 e 19 luglio? Scopriamolo con le indicazioni dell’astrologo per eccellenza:

ARIETE: verificare la tenuta di un sentimento. Ci sono tante cose da organizzare. Domani non dovranno insistere con una persona in particolare. Si risolveranno certi problemi.

TORO: ci sarà un bellissimo evento. Può ripartire un progetto alla grande. Domani grande amore che rinasce in tutto il suo splendore. Accordi vantaggiosi.

GEMELLI: non tonico per l’amore. C’è una riconferma professionale in arrivo. Domani Luna favorevole. Hanno una marcia in più sul lavoro.

CANCRO: tante emozioni in più. Non bisogna sottovalutare le proposte degli amici. Domani evitare tensioni di troppo. Finisce un ciclo sul lavoro e ne inizia un altro.

Paolo Fox: le previsioni amore-lavoro-fortuna per gli altri quattro segni

Si prosegue con Paolo Fox e le previsioni del giorno e domani del secondo gruppo di quattro segni dello zodiaco, senza dimenticare l’oroscopo del mese prossimo:

LEONE: ci saranno da superare certe avversità. Sono molto presi da questioni di denaro. Domani nascono dei conflitti in amore. Maggiore volontà di fare.

VERGINE: potranno pensare ai progetti futuri. Un progetto potrà essere portato a termine. Domani periodo ideale per riconciliarsi con qualcuno. Ottimo intuito per il lavoro.

BILANCIA: fase buona dal punto di vista amoroso. Possono portare a compimento un progetto. Domani Luna non più in opposizione. Incontri di lavoro interessanti.

SCORPIONE: avvenimento imprevisto. Tutte le carte in regola per vincere una battaglia personale. Domani situazione professionale che potrebbe subire delle modifiche. Verificare la tenuta di un sentimento.

Previsioni dello zodiaco: l’oroscopo del 18 e 19 luglio 2022

Infine gli ultimi segni dello zodiaco come se la caveranno? Scopriamolo con le previsioni di Paolo Fox:

SAGITTARIO: fiacco in amore. Possibili nuove proposte di lavoro. Domani perderanno la pazienza. Sono fiduciosi nel lavoro.

CAPRICORNO: sembrerà meno complicato del previsto. C’è il recupero sul lavoro. Domani prudenza in amore. Non devono darsi agli eccessi.

ACQUARIO: stelle intriganti che aiutano l’amore. Questioni in sospeso da mettere in ordine. Domani Giove-Luna-Venere positivi. Bene i contatti di lavoro.

PESCI: Venere torna in aspetto favorevole. La stanchezza si farà sentire. Domani una rappacificazione è possibile. Bene le attività professionali.