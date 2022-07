Pippo Franco come sta oggi? “Bene”, il figlio si scaglia contro i giornalisti

L’attore ha avuto un malore, suo figlio Gabriele è una furia: l’affondo ai giornalisti

Ieri pomeriggio tutti i giornali hanno riportato che Pippo Franco ha avuto un ictus ed è stato ricoverato d’urgenza all’Ospedale Gemelli di Roma. I giornalisti hanno subito rivelato che l’uomo sarebbe arrivato all’ospedale in condizioni disperate. Dopo tanto parlare di tutta questa faccenda anche il figlio ha rotto il silenzio su instagram, cogliendo la palla al balzo per scagliarsi contro i giornalisti, rei in queste ultime ore di aver parlato un po’ troppo a sproposito su suo padre:

“Di questi tempi i giornalisti non solo fanno i processi, ma anche le diagnosi. Siete fantastici. Se potessi parlare scoppierebbe una rivolta civile. Ma quanto vi piace farvi prendere in giro?”

Pippo Franco sta meglio: l’importante aggiornamento di suo figlio

Il figlio dell’attore, dopo aver speso parole al veleno nei confronti dei giornalisti, con i quali non ha certo mai avuto un buon rapporto dal momento in cui il padre è stato coinvolto nello scandalo dei Green pass falsi, ha anche voluto rassicurare tutti sullo stato di salute di suo padre. Difatti l’uomo, sempre su instagram, ha rivelato che suo padre sta fortunatamente molto meglio:

“Il mio vecchio sta bene. Ringrazio Allah, il Compassionevole, il Misericordioso…”

Si ricorda che nella tarda serata di ieri anche l’Ansa ha rivelato che le condizioni di salute dell’attore non desterebbero allo stato attuale particolari preoccupazioni.

Figlio dell’attore ringrazia tutti per l’affetto ricevuto: le sue parole su instagram

Il figlio di Pippo Franco ha poi concluso questo suo post su instagram ringraziando sentitamente tutti coloro che in queste ultime ore si sono molto preoccupati per suo padre dopo aver letto ieri pomeriggio del suo ricovero d’urgenza: “Grazie a tutti voi che mi avete scritto…” E in effetti c’è da dire che nel momento in cui è uscita online questa brutta notizia molti si sono precipitati sui social (soprattutto su twitter) per esprimere la loro vicinanza alla famiglia in questo momento difficile. Insomma pare che dopo la grande paura di ieri, le condizioni di salute dell’attore al momento siano in netto miglioramento. In attesa di buone nuove non resta che augurargli una pronta guarigione.