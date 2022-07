Pippo Franco salvo grazie a Natuzza Evolo: i dettagli del malore su DiPiùTV

L’attore e conduttore è devoto della mistica calabrese, parlano gli amici: “Avrà pregato”

Ha destato non poca preoccupazione il malore che Pippo Franco ha avuto la settimana scorsa, poiché inizialmente in rete si sono diffuse notizie decisamente allarmanti, secondo le quali le sue condizioni erano molto gravi. Solo l’indomani il figlio Gabriele ha rotto il silenzio rassicurando tutti e scagliandosi contro i giornalisti che avrebbero riportato informazioni non corrette, sottolineando che il papà si stava fortunatamente riprendendo. Sul numero di DiPiùTV uscito in edicola ieri, sono riportati ulteriori dettagli del problema di salute avuto dall’attore e conduttore, con dichiarazioni dei medici, ossia: “Ha avuto un attacco ischemico transitorio”, ossia un lieve ictus che necessita di molta attenzione e di controlli, ma col passare delle ore le sue condizioni sono migliorate. Sulla rivista in questione si dice anche che alcuni conoscenti di Pippo hanno dichiarato:

Sicuramente, come ha sempre fatto nei momenti più difficili, il suo pensiero e le sue preghiere sono stati rivolti a Natuzza Evolo, della quale è molto devoto.

Pippo Franco e la devozione per Natuzza: “Ha guarito mia moglie, stava per perdere nostro figlio”

DiPiùTV riporta anche alcune vecchie dichiarazioni rilasciate da Pippo Franco proprio in merito alla sua devozione per la mistica calabrese scomparsa nel 2009:

Sono stato toccato da Natuzza Evolo quando ha salvato mia moglie che era incinta al sesto mese, la sua era una gravidanza a rischio e stava per perdere il nostro primo figlio, Gabriele

ha raccontato, rivelando anche di aver incontrato la donna alla quale negli anni sono stati attribuiti tanti miracoli: “I minuti che abbiamo trascorso con lei ci hanno cambiato la vita” ha riferito.

“Dopo l’incontro con Natuzza, mia moglie Piera è guarita”, il racconto di Pippo Franco

Prima della conclusione dell’articolo, sono riportate ulteriori dichiarazioni del conduttore, che ha raccontato: “Dopo l’incontro con Natuzza Evolo, i medici hanno sospeso i farmaci antiabortivi, mia moglie Piera è migliorata e abbiamo finalmente avuto Gabriele”. E proprio il figlio Gabriele, come anticipato nella prima parte dell’articolo, è stato il primo, all’indomani del malore di Pippo, ad aggiornare la stampa sulle sue reali condizioni di salute.