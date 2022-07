Real Time: al via Royal Time, omaggi a Lady Diana 25 anni dopo la morte

La rete propone Royal Time Speciali su Diana: la programmazione per la scomparsa della donna

A distanza di 25 anni dalla morte di Lady Diana ecco arrivare un ciclo di titoli e omaggi a lei dedicati. Ad aver deciso di dedicarle questa rassegna è Real Time che da ieri sera propone alcuni speciali su Lady D. Questo speciale ciclo di titoli andrà in onda ogni giovedì in prima serata su Real Time e, inoltre, sarà possibile vederlo anche in streaming su Discovery+. Si tratta di interviste, contenuti speciali e testimonianze, che narreranno la vita di Diana Spencer. Si partirà dalla sua infanzia fino alla sua scomparsa, con grande spazio al momento che le ha cambiato la vita: il matrimonio con il principe Carlo avvenuto il 29 luglio 1981 (di cui oggi ricade l’anniversario).

Ancora tanti misteri sulla morte di Lady Diana: gli speciali analizzano gli eventi

Tra gli eventi della vita di Diana che ancora meritano risposte c’è sicuramente la sua prematura scomparsa. Quest’ultima è avvenuta il 31 agosto 1997, quando lei aveva soltanto 36 anni, con un incidente stradale verificatosi a Parigi, dove lei era insieme al compagno Dodi Al-Fayed, mentre percorreva il tunnel del Pont de l’Alma. Gli eventi della tragedia verranno analizzati nel corso degli speciali di Royal Time in onda ogni giovedì in prima serata. Il totale dei titoli sono sei e verranno trasmessi per tutto agosto. Il primo andato in onda è quello di ieri sera, “Da Lady D. a Meghan: i segreti dei matrimoni reali”, focalizzato sulla vita di Lady D e sull’incidente mortale.

Tutti i titoli della rassegna di Royal Time

Il secondo titolo dedicato a Lady Diana andrà in onda martedì 4 agosto e si intitola “Harry e William: conflitto reale”. L’11 agosto sarà invece la volta di “Diana: tutta la verità”. Spazio poi a “Diana, vittima della celebrità” in onda giovedì 18 agosto. Il quinto speciale sarà invece “Quando il mondo perse Lady D.” che andrà in onda giovedì 25 agosto. Infine, prima di lasciare spazio alla nuova stagione televisiva di Real Time, verrà trasmesso l’ultimo speciale dal titolo “The Diana Investigations”. Quest’ultimo sarà uno speciale inedito che mostrerà le indagini degli investigatori inglesi e francesi sulla tragedia di Parigi insieme ad una ricostruzione delle due indagini più importanti della Polizia.