Reazione a catena, che tensione! Le campionesse hanno distrutto gli sfidanti

Scritto da Emanuele Fiocca , il Luglio 18, 2022 , in Programmi Tv

Che disastro per gli sfidanti delle Giuste in Tempo a Reazione a catena: sono sprofondati a zero!

E’ successo poche volte che una squadra concludesse il gioco dell’intesa vincente senza un solo punto: è quello che è accaduto nella puntata di oggi, lunedì 18 luglio 2022, del programma condotto da Marco Liorni, ai Mi ritorni in mente, gli sfidanti delle campionesse. Nel penultimo gioco le cose si sono messe molto male per loro, tant’è che con soli 11 secondi rimasti, si sono trovati a dover tentare di accumulare ben 7 punti, avendone solo 2, per raggiungere i 9 delle avversarie: “Con i raddoppi potete avvicinarvi” ha consigliato loro il conduttore, ma ogni tentativo è stato vano perchè, a causa di vari errori, i concorrenti hanno addirittura perso i pochissimi punti che avevano accumulato, venendo quindi sconfitti e lasciando il titolo di campionesse alle rivali, ben felici di ritentare la fortuna al gioco finale.

Reazione a catena: le Giuste in Tempo si confermano campionesse ma non vincono

Antonella, Gabriella e Martina, siciliane provenienti da Palermo, sono dunque riuscite a difendere alla grande il loro titolo, aggiudicandosi la possibilità di giocare di nuovo all’ultima catena, dove ieri hanno visto sfumare una vincita di oltre 6000€. Non è andata bene, però, neppure oggi al gioco conclusivo per loro: e stasera la cifra in palio era ben più alta, dato che c’erano 22000€ a disposizione. Ricordiamo che nell’appuntamento precedente le tre concorrenti hanno scippato il titolo di campioni agli Ercolini, battuti clamorosamente dopo diverse puntate.

Seconda mancata vittoria per le campionesse in carica nel programma condotto da Marco Liorni

Partendo da ‘CORTO’ e ‘BUSTO’, rispettivamente primo e terzo elemento, con ‘ST____O’ come base della parola, le campionesse di Reazione a catena hanno dato ‘STRETTO’ come risposta. La puntata si è però chiusa senza festeggiamenti: come già accennato, la risposta si è rivelata errata, dato che quella corretta era ‘STRINGATO’, termine che Liorni ha suggerito loro poco prima di comunicargli che era, appunto, la risposta vincente. “Possono starci sia ‘stretto’ che ‘stringato’ effettivamente” ha commentato una delle concorrenti: e pochi secondi dopo la brutta sorpresa, poiché Marco ha detto loro che la risposta era proprio ‘STRINGATO’.