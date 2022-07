Reazione a catena, addio ai campioni (Ercolini): disastro all’intesa vincente

Sconfitti gli Ercolini: all’intesa vincente le avversarie hanno totalizzato il doppio dei punti

E’ già finita l’esperienza degli Ercolini a Reazione a catena, campioni da qualche giorno, che nella puntata andata in onda oggi, domenica 17 luglio 2022, sono stati battuti dalle sfidanti, le Giuste in Tempo, che hanno quindi strappato loro il titolo. Decisiva è stata ovviamente l’intesa vincente: le avversarie hanno totalizzato 13 punti, mentre Michele, Emilio e Tommaso si sono fermati a poco più della metà. “E’ tosta” ha commentato il conduttore, vedendoli in grosso svantaggio. E infatti la partita è finita male. “Si fa festa lo stesso” ha detto alla fine Marco Liorni per consolarli, al momento dei saluti, prima di dare il via al gioco conclusivo, quello dell’ultima catena, con le nuove concorrenti.

Reazione a catena: andata male anche ieri sera per gli ormai ex campioni

Nella puntata di ieri, invece, pur avendo battuto la squadra avversaria ad essendo arrivati al gioco conclusivo, gli Ercolini non sono riusciti a portare a casa la somma in palio, ossia 3.813€, non avendo indovinato la risposta corretta che era ‘PERGAMENA’, partendo da ‘PELLE’ e ‘ROTOLO’, rispettivamente primo e terzo elemento. Una partecipazione, quella dei tre ragazzi al gioco che rinfresca la mente in onda su Rai1, durata tre puntate: sono arrivati infatti l’altro ieri, venerì 15 luglio, strappando il titolo ai Roma Nerd, e sono andati via, appunto oggi: in nessuna delle puntate, però, hanno vinto.

Le Giuste in Tempo sono le nuove campionesse: esordio senza vittoria nella puntata di oggi

Al gioco dell’ultima catena non è andata meglio, stasera, per le nuove campionesse in carica, Antonella, Gabriella e Martina, provenienti da Palermo: la risposta esatta era infatti ‘CONTATORE’ e loro l’hanno intuita un attimo prima che Marco Liorni (sul quale un famoso collega ha rotto il silenzio rivelando un retroscena) la svelasse, ma era ormai troppo tardi perchè la risposta data ‘ufficialmente’ è stata un’altra: in palio c’erano oltre 6.500€.