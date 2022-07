Concorrente record a Reazione a catena! Liorni: “La più grande della storia”

Nel programma condotto da Marco Liorni questa sera la concorrente più anziana di sempre

Ha avuto una concorrente decisamente speciale nella puntata di oggi, sabato 30 luglio 2022, di Reazione a catena Marco Liorni: dopo i saluti iniziali e dopo la presentazione dei campioni in carica, i Monelli, il conduttore ha ovviamente dato la parola alle sfidanti, le Giovani Dentro ma, prima di dire i loro nomi, si è avvicinato ad una delle tre svelando: “Oggi abbiamo con noi la concorrente più grande di sempre, Maria Luisa”. Inevitabile, nello studio Rai di Napoli dal quale il quiz va in onda, lo scoppio di un applauso dovuto allo stupore del pubblico.

L’età non si dovrebbe dire, ma 83 anni portati così…

ha aggiunto subito dopo Marco, sempre tra gli applausi degli spettatori presenti in studio e degli altri concorrenti.

La concorrente di Reazione a catena corregge Marco Liorni: “Ho 83 anni… e mezzo!”

Si è dimostrata da subito molto simpatica la signora Maria Luisa, tant’è che dopo la rivelazione fatta da Liorni, ci ha tenuto a precisare la sua età esatta: “Ho 83 anni e mezzo” ha detto infatti, con Marco che ha commentato, tra la sorpresa generale “C’è pure il mezzo! I suoi anni, portati così bene, meritano di essere esaltati”.

Ci tengo a dire la mia età esatta

ha aggiunto subito dopo la signora, mentre il conduttore ha asserito: “Lei è una vera forza della natura”.

Marco Liorni e la squadra con la concorrente più grande di sempre: “Simpaticissime tutte e tre”

“Con Maria Luisa giocano la figlia Letizia e Paola” ha detto successivamente il conduttore di Reazione a catena, presentando appunto le altre due componenti della squadra delle Giovani Dentro, definendole poi “tutte e tre molto simpatiche”.

Sono simpaticissime ma so che sono anche molto brave, perciò i nostri campioni questa sera avranno pane per i loro denti

ha quindi concluso Marco, dando il via alla gara. Purtroppo, però, nonostante la bravura, le sfidanti non ce l’hanno fatta al gioco dell’intesa vincente a battere gli avversari, motivo per il quale hanno dovuto lasciare il programma e al gioco dell’ultima catena sono andati, come nelle sere precedenti, i Monelli, reduci dalla batosta di ieri.