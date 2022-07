Reazione a catena, che battutaccia di Marco Liorni: “È l’insulto di…”

Marco Liorni e la battuta su un famoso volto tv a Reazione a catena: “Questo è il suo insulto”

Anche oggi, martedì 19 luglio 2022, come tutti i giorni il gioco che rinfresca la mente ha fatto compagnia ai telespettatori di Rai1 prima dell’ora di cena e non è mancata, come da tradizione, l’intesa vincente, durante la quale il conduttore ha fatto una battuta su un famoso personaggio televisivo, ossia Vittorio Sgarbi: una delle parole da indovinare, era ‘CAPRA’, ma le due concorrenti incaricate di formulare la domanda hanno optato per il passo, non sapendo che definizione dare, dunque Liorni ha detto loro

La domanda poteva essere: qual è l’insulto di Sgarbi?

Sentendo ciò, sia le tre campionesse in carica, in quel momento impegnate, appunto, con l’intesa vincente, che gli sfidanti e tutti gli spettatori presenti in studio, sono scoppiati a ridere applaudendo.

Le Giuste in Tempo segnano l’ennesimo colpo e si confermano campionesse a Reazione a catena

Nonostante la ‘CAPRA’ non indovinata, Antonella, Gabriella e Martina all’intesa vincente hanno trionfato, superando i 7 punti totalizzati dagli sfidanti, motivo per il quale si sono confermate campionesse accedendo al gioco dell’ultima catena. Niente da fare, dunque, per gli Articolo il, provenienti da Senigallia, che hanno dovuto lasciare il gioco. Piccola gaffe, peraltro, delle campionesse sempre al penultimo gioco: al momento di indovinare la risposta la cui definizione era “Dove si trova la muraglia di Pechino?”, la concorrente ha detto ‘GIAPPONE’ invece di ‘CINA’: “L’emozione fa brutti scherzi” ha commentato Marco Liorni.

Reazione a catena, le campionesse vincono 14.000€: i complimenti di Marco Liorni

Alla fine la puntata si è chiusa decisamente bene, dato che le tre concorrenti provenienti da Palermo al gioco conclusivo sono riuscite ad indovinare la risposta corretta, ossia ‘PARTECIPAZIONE’, portando a casa i 14.250€ accumulati, cifra rimasta loro dopo il dimezzamento per via dell’acquisto del terzo elemento, altrimenti sarebbero stati 28.500€. Ieri, invece, pur avendo letteralmente distrutto gli sfidanti, lasciandoli senza neanche un punto al gioco dell’intesa vincente, le Giuste in Tempo non sono andate bene al gioco conclusivo, terminando la puntata con una mancata vittoria.