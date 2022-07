Ricky Martin si sfoga, cadute le accuse di molestie al nipote: “Devastato”

Il popolare cantante non lo nasconde: “Le accuse di molestie di mio nipote? E’ stato doloroso”

Ricky Martin è finito recentemente al centro delle polemiche dopo essere stato trascinato in tribunale da suo nipote, il quale l’ha accusato di molestie sessuali. Il nipote pare però aver ritirato le accuse all’ultimo momento costringendo così il giudice ad archiviare il caso. Finita questa brutta disavventura l’artista ha deciso di sfogarsi in un video pubblicato dal sito web TMZ. In questa occasione non ha certo fatto mistero di aver vissuto un vero e proprio incubo:

“Vi dirò la verità: è stato davvero doloroso. È stato devastante per me, la mia famiglia, i miei amici. Non lo auguro a nessuno…”

Ricky Martin sulle accuse di molestie confessa: “La verità ha prevalso”

Il popolare cantante latinoamericano, sempre in questo video pubblicato sul sito web TMZ, ha poi rivelato di essere estremamente felice perchè alla fine ha prevalso la verità dei fatti:

“La verità ha finalmente prevalso…Ora la mia priorità è guarire. Come? Con la musica. Non vedo l’ora di tornare sul palco, che è ciò che so fare meglio…”

Successivamente l’artista portoricano ha ringraziato tutti per l’enorme affetto ricevuto in questo periodo davvero molto complicato della sua vita: “Grazie a tutti i miei amici, grazie ai miei fan che hanno creduto in me…” Difatti quest’ultimo non ha certo fatto mistero che tutto questo affetto l’ha aiutato tanto ad affrontare questa difficile situazione nei migliori dei modi senza buttarsi troppo giù.

Cuando la misma familia del acusador no lo defendió, sabes que huele más a extorsión que a acusación.

Más aún, con más de 4 décadas en el ojo publico y nunca una queja de este tipo, #RickyMartin se merecía el beneficio de la duda.

✌🏻 pic.twitter.com/P5AgBDbYid — Gianna 🐾 (@Giannacl) July 21, 2022

L’artista dedica un pensiero al nipote: “Spero trovi presto aiuto”

Ricky Martin ha poi concluso questo suo intervento in questo video pubblicato sul sito web TMZ dedicando un pensiero a suo nipote, che ha mosso nei suoi confronti accuse decisamente pesanti. Cosa ha detto? Gli ha augurato tutto il meglio possibile, nella speranza che qualcuno possa dargli l’aiuto necessario dandogli così la possibilità di rifarsi una vita non facendo più del male a nessuno: