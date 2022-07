Sei Sorelle spoiler: Elisa ritorna con un’amara sorpresa, Blanca maltrattata

Anticipazioni soap di Rai1: Elisa ritorna a casa non da sola ma con la zia Adolfina

Cosa succederà nelle prossime puntate di Sei Sorelle alle donne della famiglia? Dalle anticipazioni si apprende che ci saranno delle notevoli novità e dei risvolti inaspettati. La prima riguarda la più piccola delle sorelle che dopo aver scoperto che c’è del tenero tra Diana e Salvador è scappata di casa facendo perdere le tracce di se. La sua famiglia ed i suoi cari saranno tutti in pena per la sua sorte tanto che Diana accuserà Salvador della scomparsa della sorella. Alla fine Elisa farà ritorno a casa, ma non da sola, con lei infatti ci sarà un’amara sorpresa: la temutissima e terribile zia Adolfina. La presenza della donna sarà sempre più insopportabile per le Silva che non riusciranno a gestirla.

Sei Sorelle, spoiler puntate della prossima settimana: Blanca maltrattata da Rodolfo

Gli spoiler sulle puntate dall’11 al 15 luglio di Sei Sorelle svelano che al centro delle trame ci saranno anche le altre donne Silva. A cominciare da Blanca. La donna finalmente sarà guarita e per questo vorrebbe anticipare le nozze con Rodolfo. Nel frattempo Dona Dolores le farà pressioni, accusandola di essere la principale causa delle tensioni tra i suoi due figli e la costringerà a prendere una dolorosa decisione. Tuttavia la situazione con Rodolfo non si sistemerà affatto, anzi l’uomo sempre più insofferente arriverà al punto di maltrattarla. Nel frattempo, invece, Victoria cercherà di sedurre Cristobal. Nel frattempo Adela, dopo aver corso un grave pericolo, sarà corteggiata da German che le confesserà di amarla e di essere risposto a lasciare la moglie per lei.

Spoiler Sei Sorelle: anticipazioni sulla trama delle prossime puntate

Ed infine dagli spoiler sulla trama delle nuove puntate della soap spagnola trasmessa da Rai1 si apprende che Celia, subendo le pressioni di Petra, accetterà di uscire da sola con Joaquín ma Francisca non sarà per niente d’accordo. Inoltre per quest’ultima si avvicinerà una data importante, quella dell’audizione con il maestro Tabuyo. Infine Don Ricardo non fidandosi di Salvador corromperà un operaio che lavora nella fabbrica per sapere come vanno le cose al suo interno.