Sonia Bruganelli, è scandalo: nuova polemica per la donna incinta al GF Vip

Sonia Bruganelli e la sua pazza idea: una donna incinta da far partorire nella casa del GF Vip

Ormai se ne vedono di cotte e di crude in televisione e non c’è mai limite al peggio o al meglio, secondo i numerosi punti di vista del pubblico che adora perdersi nel piccolo schermo. Ora arriva anche la pazza idea della moglie di Paolo Bonolis per la settima edizione del Grande Fratello Vip: una donna incinta da far partorire in diretta. Per una spettatrice che ha scritto alla posta di Alessandro Cecchi Paone sul settimanale Nuovo Tv quest’idea è malsana e si è chiesta come sia possibile che sia venuta in mente a lei. Proprio il conduttore, nonché ex gieffino, ha voluto rispondere alla lettera difendendo Sonia Bruganelli dalle critiche feroci ricevute come un fulmine a ciel sereno.

Alessandro Cecchi Paone difende la moglie di Paolo Bonolis: “Brava!”

Nonostante l’idea sia piuttosto azzardata, Alessandro Cecchi Paone ci ha tenuto a difenderla e a proposito di Sonia Bruganelli ha detto chiaramente “Brava” a prescindere che l’idea si faccia oppure no. Ma di cosa si tratta? Di far entrare nella casa del Grande Fratello Vip una donna incinta e farla partorire in diretta tv. D’altronde ormai non c’è più alcun senso della privacy, i vip non si fanno alcuna remora nel mostrarsi in qualsiasi situazione, quindi potrebbe sempre essere un’idea sotto sotto fattibile. Per l’esperto di televisione “perché non bisognerebbe rappresentare un processo fondativi dell’esistenza di tutti?”. Per lui sarebbe un’occasione speciale per fare un po’ di divulgazione medico-scientifica.

Grande Fratello Vip 7 al via da settembre: la durata sarà da record?

Le opinioniste del GF Vip 7 sono state scelte: saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Il conduttore sarà come sempre Alfonso Signorini mentre per quel che concerne il cast non si sa ancora chi entrerà nella casa al cento per cento. Di sicuro la folle idea della moglie di Sonia Bruganelli non è passata inosservata, così come l’indiscrezione che vorrebbe una durata record ovvero fino a maggio 2023. Sarà davvero così oppure Mediaset valuterà di settimana in settimana in base agli ascolti che il reality show raccoglierà?