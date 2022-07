Tale e Quale Show, Patrizia Pellegrino ha preso male l’esclusione: “Ho pianto”

Patrizia Pellegrino esprime tutta la sua delusione per essere stata esclusa dallo show: l’amaro sfogo

La showgirl ha rilasciato un’intervista al settimanale Diva e Donna uscito oggi in tutte le edicole. Ed in questa occasione il giornalista le ha chiesto il motivo per cui non è stata ingaggiata per la prossima edizione di Tale e Quale Show, visto che ha dimostrato con i fatti di essere brava a cantare e a ballare: “Hai un grande presenza scenica…” E la showgirl si è limitata a dire di non averlo ancora capito, anche perchè al provino ha incassato i complimenti di tutti:

“Confesso che stavolta ho pianto…Ci avevo lavorato da due mesi con Marcello Cirillo…”

Tale e Quale Show, la showgirl non ci sta e confessa: “Forse non stavo bene nel cast”

Successivamente Patrizia Pellegrino, sempre in questa intervista rilasciata al magazine Diva e Donna, ha anche dichiarato di credere che forse potrebbe essere stata esclusa dal cast dello show condotto da Carlo Conti per altri motivi che esulano dalla sua bravura:

“Sono tre volte che ci provo, ma niente…Forse, non stavo bene nel cast che hanno scelto…”

La showgirl ha poi dichiarato che anche Emanuela Aureli le ha fatto i complimenti una volta terminato il suo provino: “Mi ha detto che mi ero superata stavolta…” La Pellegrino ha inoltre fatto presente che questa è la terza volta che ci prova, facendo presente di non avere la minima intenzione di mollare: “Non mi arrendo, il prossimo anno mi presento per la quarta volta…”

Grande Fratello Vip, la soubrette parla della sua esperienza nel reality: “Ho avuto la conferma di quanto sono amata”

Il giornalista di Diva e Donna ha poi chiesto a Patrizia Pellegrino di fare un bilancio sulla sua breve esperienza come concorrente dell’ultima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. E la showgirl, nonostante sia conscia del fatto che sia stata eliminata subito, ha rivelato di essere però comunque felice che grazie a questa esperienza ha capito di essere amata dal pubblico a casa: “Grazie a questa esperienza la mia popolarità è triplicata…” Un’esperienza questa che rifarebbe subito, come ha ammesso sui social non molti giorni fa.