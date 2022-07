Tale e Quale Show anticipazioni, Patrizia Pellegrino bocciata: il suo sfogo

Tale e Quale Show, l’ex gieffina non sarà nel cast: “Incrociamo le dita per l’anno prossimo”

In queste ultime ore Patrizia Pellegrino ha giocato con i suoi numerosi follower su instagram al gioco delle domande e delle risposte. Tra loro c’è chi le ha chiesto se alla fine sarà una delle concorrenti del talent show vip condotto da Carlo Conti, visto che il suo nome è stato più volte accostato al cast in queste ultime settimane. E quest’ultima ha rivelato che purtroppo stavolta non è stata presa, anche se non ha nascosto di sperare di potercela fare il prossimo anno:

“No, purtroppo no…Ma incrociamo le dita per il prossimo anno…Ritenterò…Mai fermarsi…”

Patrizia Pellegrino pronta a partecipare nuovamente a L’Isola dei Famosi? Parla lei

Un altro follower su instagram ha poi chiesto alla popolare showgirl se riparteciperebbe mai al reality show adventure condotto adesso da Ilary Blasi insieme a sua figlia (la Pellegrino ha partecipato anni fa quando alla guida del reality c’era ancora Simona Ventura). E la soubrette, la quale è finita al centro dei rumor per via del suo futuro in Tv, ha subito risposto di non avere la minima intenzione di ripartecipare a un reality show così duro, anche e soprattutto per il fatto di credere di non avere più l’età ormai:

“No, né con mia figlia né senza…E’ stata un’esperienza troppo dura…Ormai non ho più l’età…E poi ricordo di avere un rene solo…”

Parole che non hanno lasciato molto spazio ad altre possibili interpretazioni: sarà difficile rivederla in Honduras, almeno come naufraga dell’Isola.

Grande Fratello Vip, la soubrette confessa: “Riparteciperei molto volentieri”

Un altro follower su instagram ha poi chiesto a Patrizia Pellegrino se parteciperebbe nuovamente al reality show condotto da Alfonso Signorini, visto che la sua ultima partecipazione non è stata molto fortunata (è stata eliminata praticamente subito). In questa circostanza la showgirl ha risposto affermativamente, anche se ha rivelato di credere sarà molto difficile riavere questa opportunità così tanto presto: