Tiberio Timperi, retroscena inaspettato: “Sono stato fermato per strada e…”

“Una signora mi ha fermato per strada”, il racconto del conduttore di Unomattina in famiglia

Nuova edizione di Unomattina in famiglia a partire da settembre, per il secondo anno consecutivo con la conduzione del trio Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli, forti del successo sempre ottenuto nella passata stagione. E proprio in vista del ritorno del programma che ogni sabato e domenica apre il palinsesto di Rai1, Tiberio, giunto ormai alla sua venticinquesima edizione (ricordiamo che ha lasciato il programma per una sola stagione, qualche anno fa, per condurre La vita in diretta), ha rilasciato una breve intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTV con la quale ha parlato della sua carriera e dell’affetto dei telelespettatori, raccontando un aneddoto particolare: “Una signora pochi giorni fa mi ha fermato e mi ha detto che quando mi vede in tv si sente a casa… questa è una cosa che mi fa molto piacere” sono state le sue parole.

Tiberio Timperi lamenta: “Oggi la televisione non premia chi ha davvero talento”

Sempre nell’intervista in questione il conduttore di Unomattina in famiglia non ha nascosto qualche lamentela per come è cambiata la tv negli ultimi anni, dichiarando senza mezzi termini: “La tv ormai non premia più chi ha talento”. A tal proposito ha asserito:

Mi chiedo perchè uno come Jocelyn, negli anni creatore di tanti programmi e con tante idee, sia stato dimenticato…

“A mio avviso il talento non ha età” ha sottolineato subito dopo. Tornando a parlare della sua trasmissione, ha invece rivelato di non aver ancora firmato il contratto per la nuova edizione, ironizzando: “E’ uno dei pochi casi in cui essere rimandati a settembre ha una nota positiva”.

Unomattina in famiglia, la rivelazione del conduttore: “Chissà se riuscirò a lasciare la tv…”

“Spero di continuare la mia galoppata almeno fino a sessant’anni” ha dichiarato successivamente Tiberio Timperi nell’intervista, ricordando poi che un famoso collega, ossia Gerry Scotti, ha detto che a sessant’anni avrebbe smesso di fare televisione: “Chissà se io riuscirò a lasciarla la tv, magari per dare spazio a nuovi personaggi che prima o poi forse diventeranno professionisti. Una volta accadeva il contrario: erano i professionisti a diventare personaggi” ha dichiarato, citando famosissimi colleghi come Bruno Vespa, Piero Angela e Alberto Castagna. Per concludere, alla domanda “Cosa rappresenta per te il tuo programma?”, ha risposto

L’affetto dei telespettatori.

E il prossimo anno, oltre al traguardo dei venticinque anni alla guida del programma di Michele Guardì, Tiberio taglierà un traguardo ancora più importante: quarant’anni di carriera tra televisione e radio.