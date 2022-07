Tiberio Timperi, rivelazione inaspettata: “Se in Rai ci fosse una stanza…”

La proposta del conduttore di Unomattina in famiglia: “Ecco cosa dovrebbe esserci in Rai”

Intervista di Tiberio Timperi uscita qualche giorno fa sull’ultimo numero del settimanale NuovoTv, in vendita da martedì scorso in tutte le edicole. Nell’intervista in questione il conduttore che ogni sabato e domenica, assieme alle colleghe Monica Setta e Ingrid Muccitelli, da settembre a maggio augura il buongiorno agli italiani sintonizzati su Rai1, ha parlato di come, secondo lui, la televisione di oggi sia priva di nuove idee, facendo una proposta:

Mancano le idee ma anche gli interlocutori ai quali proporle. Sarebbe bello avere una stanza in Rai in cui riunirsi tutti una volta a settimana per tirare fuori qualcosa di nuovo.

“Meglio proporre nuove idee che acquistare format da produzioni esterne” ha aggiunto subito dopo, precisando che eventuali nuovi format secondo lui sarebbe il caso di sperimentarli su un canale digitale.

“Sogno Striscia, non ho mai lavorato con Antonio Ricci”, la rivelazione di Tiberio Timperi

Per rispondere, invece, alla domanda “In quale programma ti piacerebbe cimentarti?”, il conduttore di Unomattina in famiglia non ha nascosto di strizzare l’occhio a Striscia la notizia, ricordando di aver lavorato, in passato, con alcuni dei volti più famosi del piccolo schermo, come Maurizio Costanzo, Mike Bongiorno, Raffaella Carrà e Michele Guardì (con il quale lavora ancora adesso), ma mai con Antonio Ricci, sottolineando a tal proposito: “Mi piace come ragionano lui e la sua squadra”.

Tiberio Timperi e la possibile conduzione del Festival di Sanremo: “Anni fa ho presentato…”

Tiberio ha un po’ glissato, infine, su una possibile conduzione del festival della canzone italiana, ricordando che alcuni anni fa ha condotto un Sanremo Top andato in onda qualche tempo dopo il festival vero e proprio, facendo poi i complimenti ad Amadeus per il successo delle ultime edizioni della kermesse, che ha definito “cambiata e svecchiata”, aggiungendo “onore al merito ad Amadeus”. Non è mancato, inoltre, il racconto di un aneddoto relativo ad una persona che lo ha fermato per strada alcuni giorni fa…