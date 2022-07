Trovato morto Tonino Cripezzi dei Camaleonti: mondo della musica sotto choc

Un lutto scuote il mondo della musica: scomparso Tonino dei Camaleonti

Antonio Cripezzi, 76 anni, cantante e tastierista del celebre gruppo musicale Camaleonti, è stato trovato senza vita in una stanza di albergo di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Il decesso, secondo le prime info raccolte, sarebbe dovuto a cause naturali: un malore nel corso della notte non gli avrebbe lasciato scampo. In passato l’artista aveva raccontato i propri problemi di salute, dei quali soffriva da diversi anni. Ieri sera Cripezzi si era esibito con il gruppo dei Camaleonti presso il parco Villa de Riseis di Pescara. In seguito all’esibizione aveva cenato con lo staff e alcuni dei suoi fan, per poi fare rientro in hotel con il resto del gruppo. Immediatamente la voce del decesso si è sparsa a macchia d’olio nel mondo dello spettacolo e subito gli amici di una vita e i tanti colleghi che lo avevano vissuto hanno voluto ricordarlo.

Morto Antonio Cripezzi, il ricordo del noto collega

La scomparsa del tastierista dei Camaleonti ha lasciato di sasso i familiari e tutte quelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Tra i primi messaggi in ricordo di Antonio Cripezzi è arrivato quello di Mario Lavezzi, grande artista e fondatore del gruppo tanti anni fa: “Il mio caro amico di una vita Tonino Cripezzi se ne è andato nel sonno. Non posso crederci – ha scritto in un post pubblicato sui social – sono sconvolto dal dolore. Tornano in mente ii bei momenti vissuti insieme che terrò sempre nel mio profondo caro amico”.

Chi era l’artista dei Camaleonti

Tra i vari ricordi di Tonino è spuntato anche quello dell’amico e collega di una vita Pupo, che si è unito così al dolore di familiari e amici: “Ho appena saputo della scomparsa dell’amico Tonino. Quanto mi dispiace. La sua voce calda e melodiosa, rimarrà per sempre nella mia mente e nel mio cuore”. Antonio era nato a Milano il 26 febbraio del 1946 e ha dedicato praticamente una intera vita alla musica, suonando vari strumenti come violino, tastiera e pianoforte, oltre a sfoggiare una voce armoniosa entrata nel cuore di tantissimi italiani.