Un posto al sole, l’attore di Renato: “La mia vita è cambiata quando…”

Marzio Honorato rivela: “La mia vita è cambiata grazie ad Eduardo De Filippo”

Un posto al sole continua ad appassionare i telespettatori di Rai3: merito della bravura degli attori, della fantasia degli sceneggiatori, dell’attinenza all’attualità e di tanti altri fattori che hanno fatto della soap di Rai3 un grande successo. Una delle colonne della soap è il personaggio di Renato Poggi presente fin dalla prima puntata andata in onda quasi 26 anni fa ormai. L’attore che interpreta Renato, nelle dichiarazioni riportate sul settimanale Tv Mia, ha rivelato come e quando è cambiata la sua vita:

“In un piccolo teatro sono stato notato da Eduardo De Filippo, che cercava un attore per il ruolo di Vittorio Elia in Natale in casa Cupiello. Mi sono presentato al provino e sono stato preso. Da quel momento la mia vita è cambiata”.

Da allora Honorato è stato chiamato per altri spettacoli e poi per gli sceneggiati tv.

L’attore di Renato di Upas scherza: “Sono come Eric di Beautiful”

Marzio Honorato da giovane faceva il lavamacchine per guadagnare qualcosa quando per caso ha conosciuto dei ragazzi che avevano una piccola compagnia teatrale e ha voluto provare. L’incontro con il grande Eduardo De Filippo ha fatto il resto. Dal 1996 Honorato veste i panni di Renato Poggi nella soap di Rai3. I siparietti tra lui e Raffaele, interpretato da Patrizio Rispo, sono entrati nella storia. Renato ha fama di essere un padre e un nonno un po’ rompiscatole. Dice l’attore:

“Chi mi ferma per strada mi chiama Renato. Io scherzando dico che in Italia sono come l’Eric Forrester di Beautiful. Eterno”.

Anticipazioni Un posto al sole: cosa accadrà nelle prossime puntate?

Nelle puntate della soap di Rai3 della prossima settimana arriverà la resa dei conti per Raffaele, il suo segreto sarà scoperto da Viola che inizierà a mentire ad Eugenio. Ci saranno risvolti drammatici? Intanto Marina partirà per Procida e incontrerà un uomo affascinante che le farà una corte spietata. Lara, che continuerà a far finta di essere ancora incinta, metterà in atto un piano crudele per mettere fuori gioco la povera Silvana. Questo e tanto altro nei prossimi episodi della storica soap di Rai3.