Una Vita anticipazioni, un personaggio costretto a uccidere: il crudele ricatto

Anticipazioni nuove puntate soap opera: Ramon finisce nella rete di Aurelio

Non ci saranno giorni facili per i Palacios nelle nuove puntate di Una Vita. Il padre di Antonito infatti continuerà a non darsi pace per la morte del figlio e a essere sempre più distante con Lolita e dal nipote Moncho. A quanto pare però la vendetta prenderà il sopravvento e l’uomo finirà per farsi giustizia da solo nelle prossime puntate della soap opera di Canale5. Stringerà infatti un sodalizio a dir poco distruttivo con Fidel Soria, con il quale metterà su un organizzazione per farla pagare agli anarchici, responsabili dell’attentato avvenuto in Calle Acacias cinque anni prima. Ma non è tutto! Tutti gli indizi faranno pensare infatti che i due uomini siano coinvolti nell’omicidio di Fausto Salazar, l’uomo che aveva organizzato l’attentato nel quartiere. I guai per il suocero di Lolita arriveranno però quando il Quesada verrà a conoscenza del sodalizio con Fidel, a quel punto farà di tutto per sfruttare l’informazione a suo favore.



Anticipazioni Una Vita: un personaggio viene minacciato nelle nuove puntate

Durante l’inaugurazione di uno dei suoi laboratori nelle nuove puntate della telenovela, Aurelio Quesada conoscerà proprio Fidel. Non ci vorrà molto prima che il darkman della soap opera scopra, tramite i suoi agganci, cosa ha combinato l’uomo con la complicità di Ramon Palacios. A quel punto il messicano metterà al corrente la moglie sulle notizie giunte alle sue orecchie e i due saranno pronti per un nuovo piano. Il Quesada minaccerà il suocero di Lolita e, dopo avergli fatto capire di essere a conoscenza della sua organizzazione segreta, lo spingerà a uccidere David. Il finto marito di Valeria infatti, nelle nuove puntate della telenovela spagnola, finirà per mettersi contro il messicano che farà di tutto per sbarazzarsi di lui.

Spoiler prossimi episodi: Ramon Palacios si macchierà le mani di sangue?

Nelle nuove puntate di Una Vita il suocero di Lolita sarà scioccato dopo l’incontro con Aurelio Quesada, che al contrario sarà molto sollevato. Se il suo piano dovesse funzionare, riuscirà a liberarsi di David senza che la polizia possa minimamente sospettare di lui. Ormai con le spalle al muro, il Palacios dovrà affrontare i suoi demoni e fare i conti con gli errori del passato. Si macchierà le mani di sangue e ucciderà David? Non resta che seguire le prossime puntate della soap opera, in cui si consumerà un tradimento choc, per scoprire cosa succederà.