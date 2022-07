Una Vita, un tradimento scatena la vendetta: un personaggio rischia grosso

Anticipazioni nuove puntate soap opera: un personaggio scopre di essere stato tradito

Il triangolo sentimentale formato da Valeria Cardenas, David Exposito e Rodrigo Lluch terrà banco per molto ancora a Una Vita. Se nelle puntate italiane la donna ha respinto il finto marito, spingendolo a rifiutare l’offerta di Genoveva e decidere di andare via da Acacias, chiudendo anche con Aurelio, le anticipazioni spagnole svelano che l’uomo sarà costretto a restare nel quartiere. Il destino finirà per sorridergli in campo sentimentale, riuscirà infatti a conquistare la Cardenas che si lascerà andare alla passione e inizierà una storia d’amore con lui, sicura che il marito sia ormai perso. Sarà la Salmeron però a sconvolgere di nuovi tutti gli equilibri nella soap opera spagnola portando il chimico in Calle Acacias. L’uomo ritroverà la moglie che troncherà con David e deciderà di dare un’altra possibilità al suo matrimonio. La donna però finirà per tradire ancora il consorte, trascinata dalla passione.



Una Vita anticipazioni: Rodrigo si vendicherà della moglie dopo il tradimento subito?

Le anticipazioni della telenovela svelano che a creare il caos sarà anche Aurelio Quesada. L’uomo farà rapire e torturare il chimico per ottenere la formula del gas tossico e riuscirà nel suo scopo torturando Valeria davanti al marito. Quando Llunch verrà lasciato e tornerà ad Acacias sarà costretto però ad assistere a una scena che lo devasterà: vedrà la moglie baciare appassionatamente David. Quest’ultimo sarà costretto a subire gravi ripercussioni nelle nuove puntate. Lo choc del tradimento farà perdere i sensi al chimico che, quando si sveglierà, si troverà di fronte ad un bivio: lasciare libera Valeria oppure scatenare la sua rabbia e vendicarsi. Quel che è certo è che il pubblico attento di Canale5 vedrà una vera e propria metamorfosi in Rodrigo.

Prossimi episodi telenovela Canale5: un personaggio perde la testa e si macchia di un terribile crimine

Nelle nuove puntate di Una Vita, Rodrigo perderà la testa e finirà per vendicarsi proprio del suo aguzzino: Aurelio Quesada. Quando il messicano entrerà nel suo laboratorio, lo colpirà alla testa. Al suo risveglio il marito di Genoveva sarà legato e Llunch sarà pronto a usare il gas tossico, che tanto bramava, contro l’antagonista. L’uomo arriverà fino in fondo e ucciderà il suo avversario? Per saperlo non resta che attendere le prossime puntate della telenovela in onda tutti i giorni su Canale5. I colpi di scena non mancheranno!