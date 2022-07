Una Vita, caos nelle nuove puntate: un segreto rischia di distruggere Alodia

Anticipazioni nuove puntate soap opera Canale5: un matrimonio rischia di saltare

Le scappatelle di Ignacio rischieranno di essere scoperte nelle prossime puntate di Una Vita. Mentre il medico sarà intento a supervisionare i lavori per la nuova casa, che andranno a rilento, una minaccia sarà pronta per abbattersi sul suo matrimonio. Presto infatti l’amante del nipote di Bellita cercherà a dire tutta la verità all’Exposito de Quiroga. Stufa delle bugie del medico e di essere messa sempre in secondo piano, sarà pronta a rivelare alla moglie del noto dottore che da tempo ormai sono amanti. Intanto Alodia sarà molto presa dai lavori nella nuova casa e imporrà un altro cambiamento che ritarderà ancora la fine della ristrutturazione: non sarà infatti soddisfatta della tinteggiatura delle pareti e la farà rifare. Nelle nuove puntate della soap opera spagnola non sospetterà che il suo matrimonio sarà a rischio. Intanto Ignacio chiederà aiuto a Jacinto per tenere la sua amante lontana dalla moglie.



Anticipazioni Una Vita, una lettera genera il caos: cosa succederà nelle nuove puntate

Nelle prossime puntate della telenovela il medico racconterà al portinaio che una sua paziente scontenta vuole importunare Alodia. Lui però capirà subito che dietro si nasconde dell’altro e ne discuterà con Servante. Intanto il nipote di Bellita riuscirà a intercettare una lettera che la sua amante aveva intenzione di recapitare alla moglie. Dopo aver fatto sparire la missiva deciderà di affrontare la donna e troncherà definitivamente la loro relazione, salvando così il suo matrimonio. Riuscirà a nascondere la sua infedeltà per sempre oppure la verità verrà presto a galla? Quel che è certo è che non mancheranno i tormenti per la Exposito nelle nuove puntate della soap opera di Canale5.

Spoiler prossime puntate: salta la copertura di Valeria e David, Genoveva è implacabile

Oltre al matrimonio di Ignacio e Alodia, anche il legame tra la Cardenas e lo scagnozzo di Aurelio rischierà di incrinarsi. L’uomo le confesserà il suo amore, un’attrazione contraccambiata ma che non potrà avere un seguito. La moglie di Rodrigo lo rifiuterà, portandolo a chiedere al Quesada di trovare un’altra persona per stare accanto a Valeria. Proprio quando sarà pronto per lasciare Acacias, riceverà una strana visita. Genoveva si presenterà dai suoi vicini e farà intendere di aver scoperto il loro segreto. Gli spoiler della telenovela svelano che anche la dark lady sarà sotto scacco, ma continuerà a tessere una fitta rete di tranelli che la salveranno.