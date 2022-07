Una Vita: David cederà al ricatto? Terribili ripercussioni nelle nuove puntate

Spoiler prossime puntate: David sotto scacco, in arrivo due brucianti rifiuti per lui

La guerra tra Genoveva Salmeron e Aurelio Quesada continuerà senza esclusioni di colpi nelle prossime puntate di Una Vita. Dopo aver scoperto i piani del marito, la dark lady ha infatti proposto al finto marito di Valeria di unirsi a lei, per poi minacciarlo. Messo alle strette cosa deciderà David? Nelle nuove puntate italiane della soap opera l’uomo si dichiarerà alla Cardenas, che confesserà di provare dei sentimenti per lui. La donna però non si lascerà andare alla passione e lo rifiuterà, pronta a restare fedele a Rodrigo. Non potendo sopportare la situazione, L’Exposito deciderà di mollare tutto e andare via. Sarà però ancora una volta Genoveva a evitare che l’uomo si allontani dagli intrighi di Calle Acacias e dall’amata. Le anticipazioni spagnole della soap opera svelano infatti che la dark lady riuscirà a portare in quartiere Rodrigo proprio quando Valeria inizierà una storia con David. Il ritorno del marito la porterà però a chiudere con il suo amante.



Anticipazioni Una Vita: due personaggi vengono rapiti e rischiano di morire

Le anticipazioni spagnole di Una Vita svelano che Aurelio Quesada rapirà Rodrigo e lo sottoporrà a una serie di torture per portarlo a svelare la formula del gas tossico. L’uomo però non cederà e sarà disposto a perdere la vita piuttosto che fornire al messicano un’arma di distruzione di massa. Presto però sarà costretto a cedere. Il Quesada infatti arriverà addirittura a rapire Valeria e a torturarla. Di fronte alla minaccia subita dalla moglie l’uomo fornirà la formula del gas. Liberata dal messicano, e tornata in Calle Acacias, la donna prenderà una decisione choc: chiuderà per sempre con David, con il quale aveva iniziato una relazione extraconiugale. Quest’ultimo sarà distrutto e finirà per essere coinvolto in una terribile aggressione.

Nuovi episodi soap opera Canale5: David viene aggredito brutalmente e rischia la vita

I guai per l’Exposito non finiranno nella nuove puntate di Una Vita. Aurelio infatti continuerà nel tentativo di acquisire i locali di Calle Acacias per dar vita a dei laboratori, ma l’impresa sarà più difficile del previsto. I residenti del quartiere infatti non saranno disposti a vendere le loro attività e si arriverà a veri e propri scontri fisici. Anche David verrà picchiato brutalmente e sarà proprio la Cardenas a prendersi cura di lui. Una situazione che la porterà a capire di non riuscire più a reprimere l’attrazione per l’uomo. La passione prenderà il sopravvento? Intanto nelle nuove puntate un segreto rischierà di distruggere un personaggio.