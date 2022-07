Una Vita, brutta disavventura sul set per l’attrice di Lolita: “Grosso spavento”

“Per fortuna è stato solo un grosso spavento”, l’incidente sfiorato dalla protagonista di Una Vita

Molto legata al personaggio di Lolita nella soap opera spagnola, l’attrice Rebeca Alemany ha raccontato sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Tele Sette di aver vissuto anche un brutto incidente sul set. Tutto è accaduto all’inizio della sua esperienza come protagonista delle telenovela di Canale5:

“La prima volta che ho dovuto prendere in braccio Felipe siamo caduti e ho temuto di essermi rotta un piede! Per fortuna è stato solo un grosso spavento”.

Felice di aver recitato nella soap opera iberica, che ha un grandissimo successo in Italia, l’interprete della signora Palacios continua a lavorare anche in teatro, una delle sue più grandi passioni, e ha ammesso di ispirarsi nel suo lavoro a Raffaella Carrà, un’interprete completa e straordinaria di cui è sempre stata fan.



Attrice di Lolita rompe il silenzio sull’addio di Antonito: “Mi manca molto”

Nelle nuove puntate di Una Vita, Rebeca Alemany ha dovuto dire addio al collega Alvaro Quintana che nella soap interpretava il marito, morto durante un attentato anarchico. L’attrice ha raccontato di sentire molto la sua mancanza e ha svelato:

“La nostra intesa è nata subito. Nelle pause dal set ballavamo il flamenco e facevamo scherzi ai colleghi”.

Ha sottolineato poi che ridere è la sua filosofia di vita. Una filosofia che condivide con i suoi colleghi nella telenovela.

Rebeca Alemany non si trattiene e svela: “Essere Lolita mi ha influenzata”

Il successo non ha cambiato l’attrice di Una Vita che è rimasta sempre la stessa, ma ha ammesso molto candidamente:

“Essere Lolita mi ha influenzata. È come avere una doppia vita”.

Poi ha proseguito il suo racconto spiegando: “Da anni penso e agisco come lei. Per me è come se fosse reale”. Intanto nelle prossime puntate continueranno gli attriti tra la signora Palacios e il suocero Ramon, quest’ultimo continuerà nella sua guerra personale contro chi ha assassinato il figlio Antonito ma cadrà nelle grinfie di Aurelio Quesada e sarà costretto a uccidere. Intanto ci saranno non pochi colpi di scena che coinvolgeranno direttamente la vedova Palacios e le novità saranno a dir poco sorprendenti.