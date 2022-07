Una Vita, spunta una nuova macchia nel passato di Genoveva: il segreto choc

Colpo di scena per Genoveva Salmeron: ecco cosa si nasconde nel suo passato

Farà fatica a tenere i nervi saldi la protagonista della soap opera Una Vita nelle prossime puntate. La freddezza glaciale del personaggio interpretato da Clara Garrido lascerà il posto alle emozioni e, a quanto pare, la cattiva della telenovela mostrerà un altro lato di se, che i telespettatori avevano visto soltanto durante il matrimonio con Samuel. A quanto pare infatti nelle nuove puntate della telenovela la dark lady scoprirà di essere incinta e, se inizialmente sarà intenzionata a non mettere al mondo il bambino perchè figlio del suo ormai antagonista Aurelio, successivamente cambierà idea. Finirà così per pubblicizzare la notizia in quartiere con lo scopo di far arrivare il lieto annuncio alle orecchie di tutti. Presto però una telefonata la sconvolgerà e cambierà tutti i suoi piani. Le anticipazioni circolate sulla soap opera svelano che riceverà la chiamata del cugino Ivan che la informerà che la madre è in fin di vita. Ma non è tutto! A sconvolgere la dark lady sarà il fatto che la madre avrebbe rivelato un segreto inconfessabile a una certa Gabriela.



Anticipazioni Una Vita, dark lady sciocca tutti: l’avvicinamento con l’ex marito

Nelle nuove puntate della telenovela a sorpresa Genoveva Salmeron cercherà di incontrare Felipe. Sarà lei a cercarlo e lo informerà sulla sua gravidanza. Lo scambio però sarà tutt’altro che piacevole. L’Alvarez Hermoso le dirà si sperare che il bambino non venga mai al mondo, perchè avrebbe una madre spregevole, e a poco servirà il tentativo di lei di ricordarle che in passato anche loro aspettavano un figlio. L’avvocato infatti sfrutterà l’occasione per umiliarla ancora una volta, sottolineando che la paternità del piccolo è sempre stata in dubbio. La Salmeron infatti aveva avuto una relazione extraconiugale con fratello gemello del marito di Marcia. Tornata a casa, la donna non potrà fare a meno di piangere, toccata dalle parole dell’ex marito.

Genoveva Salmeron, cosa si cela nel suo passato: una foto la sconvolge

La dark lady di Una Vita farà fatica a nascondere le sue lacrime a Marcelo, farà finta di essere raffreddata. Poi però si chiuderà in camera e prenderà da una scatola, nascosta gelosamente, una foto e scoppierà di nuovo a piangere. Nell’immagine sarà ritratta una neonata, apparirà subito evidente che la bambina avrà qualcosa a che fare con la protagonista di della soap opera di Canale5 e con il segreto rivelato dalla madre morente. Intanto presto un personaggio vicino alla moglie di Aurelio sarà costretto a uccidere.