Uomini e Donne, nuova disavventura per Gianni Sperti: “Non mi è mai successo”

Uomini e Donne, l’opinionista e la sua vacanza da incubo: nuovo sfogo su instagram

Questa vacanza al Cairo è iniziata male e purtroppo sta continuando nel peggiore dei modi per Gianni Sperti. Cos’altro è successo? Il popolare opinionista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha rivelato nelle sue storie su instagram di aver avuto un’altra disavventura. Difatti ha avuto l’idea di prendere l’aereo per andare a Luxor con la stessa compagnia aerea, che ha riperso il suo bagaglio:

“Avevo paura ad imbarcare il bagaglio dopo quello che era successo…Paura fondata perché anche stavolta il mio bagaglio non è arrivato…”

L’uomo ha comunque voluto vedere il bicchiere mezzo pieno in tutta questa situazione asserendo che almeno stavolta ha con sè la macchina fotografica.

Gianni Sperti rimasto senza parole: “Non mi è mai successa una cosa del genere”

L’opinionista di Uomini e Donne, sempre in questo suo sfogo sul social fotografico, non ha poi fatto mistero che non gli è mai successa una cosa simile in tutta la sua vita, nonostante abbia viaggiato tanto nella sua vita:

“Ho viaggiato davvero tanto nella mia vita…Molti di voi lo sanno perchè mi seguite…E vi giuro che non mi è mai successa una cosa simile…”

Insomma inutile girarci troppo intorno: per l’opinionista questa vacanza sarebbe dovuta essere all’insegna della tranquillità e del divertimento, ma ben presto è diventata un vero e proprio incubo senza fine.

L’opinionista lo annuncia ufficialmente: “Non viaggerò mai più con questa compagnia aerea”

Successivamente Gianni Sperti, che ha recentemente lanciato una frecciatina a Gemma Galgani, ha rivelato ai suoi tantissimi follower su instagram che non prenderà mai più un aereo di questa compagnia, visto ciò che sono stati capaci di fare in questi giorni riuscendo nei fatti a guastargli la vacanza: “Vi assicuro che non viaggerò mai più con questa compagnia aerea…” L’opinionista di Uomini e Donne non ha comunque perso la sua proverbiale ironia asserendo di aver ribattezzato questa vacanza nella ‘Maledizione del Nilo’. Come andrà a finire tutta questa faccenda? Riuscirà a risolvere la situazione come giorni fa? Chissà, intanto una cosa è certa: l’opinionista non scorderà facilmente questa vacanza.