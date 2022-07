Uomini e Donne, Ida Platano pensa ancora a Riccardo? “Ho elemosinato amore”

“Ho elemosinato amore e mi sono sentita sbagliata”, lo sfogo della nota dama di Uomini e Donne

Ha condiviso un messaggio molto forte su Instagram Stories Ida Platano. La protagonista del pomeriggi rosa di Canale5 è tornata a parlare del suo passato sentimentale condividendo delle frasi che hanno fatto pensare a Riccardo Guarnieri. Proprio così! La 40enne potrebbe aver ricordato proprio gli anni trascorsi con il suo ex storico e l’ultima pagina della loro relazione, con un ritorno di fiamma tanto atteso terminato nel peggiore dei modi.

“Mi è capitato di amare tanto e dare tanto. Così tanto da dimenticarmi di me. Mi sono sentita sbagliata, ho permesso mi facessero sentire così. Ho elemosinato amore e attenzioni”.

Queste le parole della dama di Brescia che si è aperta raccontando come ha vissuto l’amore in passato, sicura di aver fatto l’errore di essersi messa in secondo piano. Oggi però la 40enne sembrerebbe aver finalmente capito come agire in amore e nella vita.



Ida Platano pronta per un cambiamento radicale in amore: “Ho scelto me”

Dopo le delusioni sentimentali ricevute, la protagonista di Uomini e Donne ha deciso di cambiare atteggiamento. “Ho scelto me” ha dichiarato sui social, sottolineando di non essere più disposta a mettersi in secondo piano per un uomo. Un riferimento per molti alla storia con Riccardo Guarnieri, una delle più importanti della sua vita, che l’ha segnata profondamente mettendola a dura prova. A quanto pare la 40enne, che si è distratta ieri rivolgendo dolci parole a un cavaliere di UeD, ha deciso di seguire il consiglio di Tina Cipollari che nelle ultime settimane nel dating show di Canale5 le aveva detto di mettersi sempre al primo posto e non permettere mai a un uomo di sminuirla.

Dama di Uomini e Donne si lascia andare alla tentazione: “Non riesco a rinunciare”

Intanto Ida Platano, reduce da una vacanza segreta, continua a trascorrere il suo tempo lavorando e concedendosi delle pause relax con il figlio Samuele. In queste ore ha raccontato di essersi lasciata andare alla tentazione della gola, mangiando un gelato al cioccolato. “Non riesco a rinunciarci” ha confessato al figlio, intento ad addentare a sua volta un’enorme coppa gelato.