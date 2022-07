Ida Platano non riesce a dimenticarlo: messaggio per il cavaliere di UeD

“Mi manchi e ti voglio bene”, la dolce dedica della protagonista di Uomini e Donne

A più di un mese dalla fine del programma pomeridiano di Canale5, Ida Platano appare sempre più raggiante sui social e sembrerebbe essersi lasciata alle spalle i dolori dello scorso inverno, legati alle sue numerose delusioni sentimentali. In queste ore però ha voluto ricordare proprio uno dei protagonisti del salotto rosa di Maria De Filippi, sottolineando che, nonostante la lontananza fisica, non l’ha dimenticato.

“Mi manchi, ti voglio bene Alessandro”.

Questa la dolce dedica su Instagram Stories della dama di Brescia che ha condiviso il video di Wittytv in cui si mostrava Pinuccia in compagnia proprio di Alessandro Rausa al concerto di Vasco Rossi. La 40enne non ha potuto fare a meno di lanciare il suo dolce messaggio per l’amico che l’ha sostenuta durante la scorsa stagione televisiva, asciugando più volte le sue lacrime e regalandole parole di conforto nei momenti più bui.



Ida Platano non perde il suo buonumore: “Fa caldo, ma si sta benissimo”

Tornata da una vacanza segreta che è stata una vera e propria toccata e fuga, la dama di Uomini e Donne ha ripreso la sua routine fatta di lavoro, famiglia e affetti. Sui social ha commentato: “Si sta benissimo anche se fa caldo”. Non ha perso il suo buonumore la dama di Brescia, nonostante la sveglia presto e gli impegni professionali. L’amore per il suo lavoro la aiuta infatti a vivere con serenità la giornata, concedendosi anche qualche “vizio” durante la pausa pranzo, a base di spritz e pizza. In queste ore, oltre a pensare ad Alessandro, la protagonista dei pomeriggi rosa di Canale5 ha voluto ricordare anche una sua grande amica: Gemma Galgani.

Gemma Galgani nel cuore di Ida Platano: come prosegue la loro amicizia al di fuori del programma di Canale5

Anche se fisicamente lontane le due protagoniste di Uomini e Donne continuano a sentirsi in privato e a seguirsi sui social. In queste ore la dama di Brescia ha postato nelle sue storie su Instagram il video della luna piena, taggando l’amica di Torino. Proprio nei giorni scorsi infatti la 72enne si era lasciata ispirare dal cielo e dalla luna. Intanto però le due amiche potrebbero seguire percorsi televisivi diversi a settembre. Gemma infatti potrebbe partecipare a La Talpa, mentre Ida, se ancora single, tornerà in autunno nel dating show di Canale5. Intanto Riccardo Guarnieri sembrerebbe sparito dai pensieri della 40enne, che da settimane ormai non parla più di lui.