Uomini e Donne, Roberta Giusti e Samuele Carniani si sono lasciati? Parla lei

Roberta Giusti ha chiuso la sua storia d’amore con il compagno? Gli ultimi gossip

Lei è stata una delle troniste dell’ultima edizione di Uomini e Donne. E alla fine del suo percorso nei sentimenti è riuscita a trovare la persona giusta con cui iniziare una storia d’amore a telecamere spente: Samuele Carniani. In queste ultime ore sono però tornati prepotentemente sotto i riflettori del gossip perchè molti loro fan hanno notato che da qualche giorno a questa parte sono un po’ scomparsi sui social non condividendo più foto e video insieme. Per tale ragione c’è chi ha addirittura insinuato che potrebbero essersi lasciati. Ma sarà davvero così? A fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato lei stessa.

Uomini e Donne, l’ex tronista non ha lasciato Samuele Carniani: “Stiamo solo affrontando la distanza”

Dopo tante chiacchiere a fare chiarezza una volta per tutte ci ha pensato Roberta Giusti, la quale ha colto la palla al balzo per smentire seccamente tutte le illazioni circolate online in queste ultime ore sulla sua storia d’amore. Difatti l’ex tronista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, la quale si è molto arrabbiata sui social un po’ di tempo fa, ha tranquillizzato tutti i suoi numerosi follower, asserendo semplicemente che al momento non riesce più a condividere foto e video sui social insieme al suo compagno perchè stanno vivendo una storia a distanza: “Stiamo affrontando la distanza. Ovviamente ci vediamo meno (prima abitavamo insieme)…”

Samuele Carniani e l’ex tronista stanno insieme e sono felici: la conferma di lei

Roberta Giusti, sempre in questo suo intervento su instagram, ha poi tenuto a ribadire ai suoi tanti fan che le cose tra loro dopo Uomini e Donne stanno andando a gonfie vele escludendo nella maniera più assoluta che in futuro ci possa essere una crisi:

“Le cose vanno bene…Se non mettiamo storie insieme per più di tre giorni, non vuol dire che ci siamo lasciati…”

Successivamente la ragazza ha rivelato che al momento stanno cercando di mandare avanti la loro vita nei migliori dei modi: “Ognuno ha la sua vita da portare avanti…”